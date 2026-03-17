Ein zentrales Gebäude, das lange leer steht, weckt Pop-up-Träume. So auch für das Wittwer-Haus am Schlossplatz. Partymacher wollen vor dem Abriss hinein. Wie stehen die Chancen dafür?
Brachflächen sind eine Chance für kreative Pioniere. Tut sich ein Leerstand an einem zentralen Ort auf, weil es noch Jahre dauern kann bis zum Abriss oder Umbau, blühen meist sehr schnell Pop-up-Projekte mit Kultur oder Gastronomie auf. Das Zauberwort lautet: Zwischennutzung! Die vorübergehenden Mieter zahlen weniger, als der Markt sonst verlangen würde – und sie machen mit ihren temporären Treffs eine Stadt spannender und cooler.