Dave Brubeck, Bill Evans, Axel Zwingenberger, Chris Barber – die Liste der Künstler, die in der Dixieland Hall im Keller des Hotels Ketterer an der Marienstraße aufgetreten sind, ist ein Who’s who der Jazzgrößen. Die Treppen führen steil hinab – und haben das Gewicht, dass man sie irgendwann im Stadtpalais, im Stuttgart-Museum, aufbaut, so viel Geschichte steckt da drin.

Vor 50 Jahren fing’s mit dem Beben im Untergrund an. Am 28. April 1972 ist Premiere an einem Ort gefeiert worden, wie es ihn zuvor in Stuttgart noch nicht gegeben hat.

The Next Generation hatte andere Pläne

Georg Bahmann von der Jazz Society und der Wirt Karl Speker hatten eine bisher nicht gekannte Kombination an Entertainment erfunden. Der eine kümmerte sich um das künstlerische Programm, der andere um die Gastronomie – zusammen waren sie quasi die Hall of Jazz Fame. In unserem Zeitungsarchiv liest sich das so: „Vor allem in ihrem ersten Jahrzehnt zog die Dixieland Hall Abend für Abend eine beachtliche Zahl von Gästen an. Es gab einfache, gutbürgerliche Gerichte zum Vespern, dazu Bier, Wein und eine kleine Palette alkoholfreier Getränke, die auf einer laut ratternden Kasse boniert wurden.“ Der Musikstil beschränkte sich nicht nur auf Dixieland, wurde immer breiter.

Später nannten die „Kellerkinder“ ihre Livebühne an der Marienstraße 3 B Jazz Hall oder einfach nur „die Hall“. Doch wie das so oft ist im Leben: Irgendwann war die Zeit dafür vorbei. The Next Generation hatte andere Pläne. Der Jazz lockte die Jungen immer weniger. Die Älteren gingen immer seltener aus. Bereits vor der Coronakrise musste ein Refugium, das Stadtgeschichte geschrieben hat, für immer geschlossen werden.

„So einen Club hat Stuttgart noch nie gesehen“

Das Hotel Ketterer ist Vergangenheit, die Hall ebenso – doch jetzt kommt Kiki. Die Macher des neuen Clubs, dessen Namen einprägsam sein soll, kurz und knapp, mit einem Frauenname als Magneten, sagen ganz ohne Bescheidenheit, dass sich Stuttgart auf was gefasst machen kann, wenn Ende November an der Marienstraße Eröffnung gefeiert wird.

Wer die lang verwaisten Treppen hinunter geht, werde kaum noch glauben, in Stuttgart zu sein, sagen die neuen Clubbetreiber um Malo-Juniorchef Lorenz Grohe. Motto: Stufen runter – und wow! Du glaubst, du bist in London, New York oder Paris.

„So einen Club hat Stuttgart noch nie gesehen“, sagen die künftigen Betreiber, die unsere Redaktion eingeladen haben, um in den Tiefen einer untergegangen Jazzlegende zu erleben, wie etwas ganz Neues entsteht – etwas, dem nach Meinung der Betreiber die Zukunft gehört. Der Hashtag könnte lauten: #table-club. Das Prinzip kommt aus London. Mit Tabledance an Stangen hat das nichts zu tun. Im Kiki wird es verschiedene Ebenen geben, auch einen Secret Room, in den man nur mit Code reinkommt. Die Zielgruppe der exklusiven, nicht für jeden zugänglichen Area sind VIPs, Sponsoren, Stars.

Neben Lorenz Grohe ist noch ein Stuttgarter mit an Kiki-Bord, der die heimische Clubszene sehr gut kennt und bestens vernetzt ist: Gianluca Absatante hat zuletzt im Amici an der Seite von Michael Wilhelmer (dem Gastronomen des Jahres im „Schlemmeratlas“) gewirkt.

Heißt es bald „Auf zum Quickie im Kiki“?

Die Böden sind rausgerissen, ungewöhnliche Elemente werden reingebaut, neue Möbel stehen eingepackt in der Ecke. Im Dunkel leuchten grelle Baustellenlichter und lassen erahnen, dass was Großes entsteht. Den jungen Männern, die über Kiki mit leuchtenden Augen reden, sieht man an, wie sie dafür brennen, ein neues Kapitel im Stuttgarter Partyleben zu starten. Eine Livebühne wie über Jahrzehnte in diesem Keller wird es nicht mehr geben. Internationale DJs sollen eine bunte Mischung an tanzbarer Musik auflegen, aber kein Techno. Oder heißt es eines Tages „Auf zum Quickie im Kiki“?

Was macht Corona im Winter? Angst vor einer neuen Welle haben die Kiki-Macher nicht. Die Sehnsucht, nach langen Entbehrungen der Krise wieder mit anderen das Leben zu genießen, sei groß. Seit Tagen häufen sich in Stuttgart Events, was dafür spricht.

Stuttgart hat das Feiern nicht verlernt

Die Sansibar feiert mit Wirtschaftsprominenz den fünften Geburtstag bei Breuninger. Mit dem Privatjet ist Juniorchef Niklas Seckler aus Sylt angereist. An der Sophienstraße startet Kay Lehmann die Champagnerbar Verve, die beweisen soll, dass französische Edel-Schaumweine nicht immer teuer sein müssen, vor allem dann, wenn sie von kleinen Weingütern stammen. Und im Dorotheen-Quartier freut sich Romulo Kurányi, dass bei der Vernissage seiner Werkschau in der Galerie Z so viele Freunde und Kunstfans gekommen sind – dazu noch seine gesamte Familie, die zum Teil aus Brasilien angereist ist. Seine Mutter Rosenie Kurányi, Schriftstellerin in Rio, wird für die Schwester von ihm und Kevin Kurányi gehalten – sie ist 55 Jahre alt. Egal wo man sich umschaut: Stuttgart hat das Feiern nicht verlernt.