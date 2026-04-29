Stuttgart ist eine liberale Stadt, dachte sich unser Autor, hier machen bestimmt viele Väter Elternzeit. Er sah sich schon mit ihnen am Spielplatz abhängen. Es kam anders.
Als Vater in Elternzeit erlebt man etwa solche Dinge: In eine Whatsapp-Gruppe konnte ich nicht aufgenommen werden, weil dort gerade die Rückkehr der Menstruation besprochen wurde. Bei einem offenen Kinder-Singtreff bin ich unter zehn Elternteilen der einzige Papa. Als mir bei der Kinderärztin nicht einfällt, welche Impfung mein Kind zuletzt bekommen hat, rät man mir, meine Partnerin zu fragen. Viele Ratgeberbücher für Kinder sprechen nur Mütter an. Die Väter: Unsichtbar, abwesend, höchstens mitgemeint.