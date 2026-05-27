Stuttgarter Oberbürgermeister: Hallo! Hallo! Hallo! - So spricht Frank Nopper mit den Leuten

Häme nach dem Taj-Mahal-Vergleich, Wut nach der Schlaraffenland-Aussage - der Stuttgarter Oberbürgermeister Frank Nopper tritt immer mal wieder in kommunikative Fettnäpfchen. Warum?
Fast wäre er an dem Mann am Marktplatz Neugereut vorbeigerannt, da dreht Frank Nopper sich noch auf dem Absatz um, scannt aus den Augenwinkeln den Aufdruck auf der Fensterscheibe und sagt: „Hallo! Wie geht's mit der Fahrschule?“ - „Ich wollt scho' sagen, der läuft einfach vorbei!“, antwortet der Angesprochene scherzhaft. Und dann: „Ach, es kommt doch alles net so schlimm wie gedacht!“ - „Jaja“, sagt Nopper, „manches kommt nicht ganz so dramatisch wie es aussieht.“ Dann geht's weiter im Eilschritt, einen Stapel Stadtteilblättle im Arm.