Mit einem wohlwollenden Blick nach Bayern fordert Stuttgarts Oberbürgermeister Frank Nopper (CDU) von Landes-Gesundheitsminister Manfred Lucha (Grüne) die Abschaffung der Maskenpflicht in Bussen und Bahnen wie bei den Nachbarn zum 10. Dezember. Nopper ist Aufsichtsratsvorsitzender der Stuttgarter Straßenbahnen AG (SSB) und des Verkehrsverbunds Stuttgart (VVS). „Es ist nicht nachvollziehbar, warum in Bussen und Bahnen weiterhin eine Maskenpflicht bestehen soll, während etwa im engsten Gedränge auf Weihnachtsmärkten, im Einzelhandel, in Fußballstadien oder in Verkehrsflugzeugen die Maskenpflicht längst entfallen ist“, so Nopper. Vor ihm hatte der Sprecher des Verbands der Verkehrsbetriebe im Land für die Abschaffung plädiert, Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) will bis Jahresende an der Pflicht festhalten. Verweigerer zahlen ein Bußgeld von 70 bis 250 Euro. Nopper schlägt vor, die Maskenpflicht in eine Empfehlung insbesondere für vulnerable Bevölkerungsgruppen umzuwandeln.