Stuttgarter OB in London: „Viele Briten bedauern den Brexit“ – Noppers Eindrücke vom Staatsbesuch

Beim Staatsbankett in London beeindruckte ihn der „tief verwurzelte Respekt vor Traditionen“ – im geliehenen Frack. Der Eindruck von OB Frank Nopper: Viele Briten bedauern den Brexit.
Mit einer zentralen Erkenntnis ist Frank Nopper (CDU) von seiner London-Reise zurückgekehrt: „Viele Briten bedauern nach meiner Wahrnehmung inzwischen den Brexit.“ Dem Stuttgarter Oberbürgermeister wurde die besondere Ehre zuteil, auf Einladung von Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier am Staatsbesuch in Großbritannien teilzunehmen.