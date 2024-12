Stuttgarter Notaufnahmen an den Festtagen: Wenn das Weihnachtsessen im Halse stecken bleibt

1 Auch an Weihnachten waren die Notaufnahmen der Kliniken in Stuttgart nicht viel leerer als sonst. Foto: dpa/Sven Hoppe

Eine ältere Dame hat sich an Heiligabend zu den Wartenden in die Notaufnahme des Klinikums Stuttgart gesetzt. Sie hatte keine körperlichen Beschwerden, sie plagte ein besonderes Problem: „Sie war wohl einfach nur einsam und wollte nicht alleine zuhause bleiben“, sagt Johannes Wagner, Leitender Oberarzt in der Interdisziplinären Notaufnahme des Klinikums (Ina). Es war ja auch einiges geboten in den Notaufnahmen der Stuttgarter Kliniken an Heiligabend und den Weihnachtstagen. Jeweils bis zu 300 Patienten seien an den drei Tagen gekommen, heißt es.