16 Auf dem Dach des Parkhauses Züblin: Hier spielt Stirner gleich zweimal im Juli. Foto: Lichtgut//Kovalenko

Der Stuttgarter Musiker Michel Stirner schreibt Songs, die unter die Haut gehen. Mit seinem Bandprojekt Still Sane hat er gerade seine Debüt-EP veröffentlicht. Derzeit ist er auf Tour in der Region.









Michel Stirners Musikgeschichte beginnt in einem alten, zum Proberaum umfunktionierten Hühnerstall, irgendwo zwischen Bodensee und Ulm. Damals war er 17 Jahre alt, jobbte in einem Gitarrenladen und träumte vom Musikerleben. Heute ist Stirner 23, und die Musikerkarriere ist deutlich greifbarer. Im April ist die Debüt-EP „Making Plans or the Things that happen in between“ seines Bandprojektes Still Sane mit sechs Indie-Songs erschienen.