Stuttgarter Musikszene: In der Altstadt eröffnet eine neue Bühne für Live-Bands

Hinter der Fassade einer Shisha-Bar versteckt sich Stuttgarts neue Live-Bühne: Eine neue Attraktion für die Altstadt startet am Samstag mit den SoapGirls. Wer steckt dahinter?
Es ist eine dieser typischen Stuttgarter Geschichten: Einer läuft jahrelang an einer Tür vorbei, hinter der sich viel mehr verbirgt, als man denkt. Thorsten Schulz, Veranstalter, umtriebiger Möglichmacher, ging unzählige Male an der Shisha-Bar an der Esslinger Straße unweit des Züblin-Parkhauses vorbei – und wunderte sich nie groß. Bis er eines Tages doch einmal hineinschaute. Und plötzlich ging alles ganz schnell.