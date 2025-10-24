Stuttgarter Musikszene: In der Altstadt eröffnet eine neue Bühne für Live-Bands

Hinter der Fassade einer Shisha-Bar versteckt sich Stuttgarts neue Live-Bühne: Eine neue Attraktion für die Altstadt startet am Samstag mit den SoapGirls. Wer steckt dahinter?

Es ist eine dieser typischen Stuttgarter Geschichten: Einer läuft jahrelang an einer Tür vorbei, hinter der sich viel mehr verbirgt, als man denkt. Thorsten Schulz, Veranstalter, umtriebiger Möglichmacher, ging unzählige Male an der Shisha-Bar an der Esslinger Straße unweit des Züblin-Parkhauses vorbei – und wunderte sich nie groß. Bis er eines Tages doch einmal hineinschaute. Und plötzlich ging alles ganz schnell.

Hinter der schwarz gehaltenen Fassade, die eher an lange Nächte als an laute Gitarren erinnert, tat sich ein Raum auf, der sofort Bühnenfantasie weckte: Platz für etwa 100 Menschen, eine Atmosphäre wie gemacht für Livemusik. „Ich hab den Raum gesehen und wusste sofort, das ist es“, sagt Schulz, der als Inhaber von Rockhaus-Creative-Industries in Remseck (Kreis Ludwigsburg) seit vielen Jahren Bands betreut und ihnen Proberäume vermittelt.

Bevor die neue Bühne – sie heißt so wie die Adresse: Esslinger Straße 2 – offiziell am 31. Oktober startet, gibt es an diesem Samstag (Einlass 20 Uhr, Beginn 21 Uhr) einen explosiven Vorgeschmack: The SoapGirls dürfen als erste Band überhaupt die neue Live-Location in der Altstadt unweit des Züblin-Parkhauses testen – ein Einstand, der es in sich hat. Karten gibt es im Netz.

The SoapGirls erobern Stuttgart mit rebellischem Glamrock

Die aus Südafrika stammenden Schwestern Mille und Mie Debray alias The SoapGirls sind dafür bekannt, jede Bühne im Sturm zu erobern. Mit einer Mischung aus punkangehauchtem Glamrock, provokantem Charme und kompromissloser Energie reißen sie das Publikum mit. Auf ihrer „Wild at Heart“-Tour machen sie nun Halt im Kessel. Die Band steht für eine moderne Form des Feminismus: rebellisch, selbstbestimmt und mit frechem Girl-Riot-Geist.