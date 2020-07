7 Model Laura Bräutigam, die vor einem Jahr an Krebs erkrankt war, mit ihrem „Wunderkind“ Liz. i Foto: Thomas Niedermüller

Das große Glück von Model Laura Bräutigam heißt Liz. Erstmals zeigt die 20-Jährige unserer Zeitung ihr „Wunderkind“, wie sie es nennt. An Lymphdrüsenkrebs war sie erkrankt und wurde nach der Chemo schwanger.

Stuttgart - Als Model ist sie es gewohnt, vor der Kamera zu stehen. Ihre kleine Tochter Liz will sie aber noch nicht ins Scheinwerferlicht stellen. Deshalb zeigt Laura Bräutigam auf dem Foto für unsere Zeitung ihr Baby in der Rückenansicht. Das schöne Kussfoto verrät, wie glücklich die 20-Jährige ist.

Ihre kleine Maus kam am 29. Mai zur Welt. Liz ist benannt nach Elisabeth, wie die beiden Großmütter von ihr und ihrem Mann René heißen. „Liz ist ja als Abkürzung von Elisabeth bekannt und klingt moderner“, sagt die stolze Mama, die völlig happy ist: „Liz schläft jetzt schon fast die ganze Nacht durch und wenn sie aufwacht, ist sie stets gut gelaunt.“

„Ich war nie bereit, den Tumor als Teil von mir zu sehen“

Ihre Frauenärztin hatte es nicht für möglich gehalten: Wenige Monate nach der Chemotherapie ist Laura schwanger geworden. Vom tiefsten Punkt des Lebens kann man zu höchsten Höhen aufsteigen. Das Model, das in Murr im Landkreis Ludwigsburg lebt und oft in Stuttgart unterwegs war, ist ein wunderschöner Beweis dafür. Im Februar vergangenen Jahres hatte die Ex-Kandidatin von „Germany’s Next Topmodel“ eine niederschmetternde Diagnose erhalten: Lymphdrüsenkrebs! Wer so etwas hört, verliert den Boden unter den Füßen. Die Welt bricht entzwei. Doch mit innerer Stärke – die lebt sie seitdem öffentlich vor und ist in Talkshows aufgetreten – kann man mehr überstehen, als man sich zutraut. Warum werden die einen scheinbar mühelos mit Tiefschlägen fertig, während andere daran zerbrechen? „Ich war nie bereit, den Tumor als Teil von mir zu sehen“, sagt sie, „der war etwas Fremdes, das verschwinden musste.“

Ihr junges Leben gleicht einer Achterbahnfahrt

Nach der Chemo hat sie mit Lachen und positiver Energie krebskranken Menschen Mut gemacht. Ende 2019 fing sie wieder mit dem Modeln an und schreibt gerade ein Buch, in dem sie Ratschläge geben will, wie man stark wird nach dem Schock. Als Vorbild ist Laura Bräutigam im März beim Ball „Dancer against Cancer“ („Tänzer gegen Krebs“) in Wien geehrt worden.

Ihr junges Leben gleicht einer Achterbahnfahrt. Anfang 2019 war sie oft müde, energielos und hatte Kopfschmerzen. Als ein Hautausschlag dazukam, ging sie zum Hausarzt. Die Entzündungswerte waren extrem hoch. Sie wurde ins Krankenhaus ­geschickt – mit Verdacht auf Herzbeutel­entzündung. Viele Tage vergingen, bis ­erkannt wurde, woher die Beschwerden ­kamen. Unter ihrem Brustkorb hatte sich ein 10,3 Zentimeter langer Tumor gebildet. Mit Chemotherapie ist er verkleinert worden. Als die Haare ausfielen, sagte sie, das ist okay. Lange sei sie nicht gut zu ihren Haaren gewesen, habe ihnen mit Mitteln geschadet. Jetzt könne alles von vorn beginnen. Immer das Positive sehen – dies hat die 20-Jährige gelernt.

Liz ist ihr „absolutes Wunderkind“

Laura war es, die in der harten Anfangszeit ihren René zum Lachen brachte, wenn er unter der Krankheit der Freundin scheinbar mehr litt als sie selbst. Noch in der Therapie machte sie ihre Fachhochschulreife zu Ende, obwohl ihr die Ärzte davon abrieten. Mit der Note 1,8 schloss sie ab. Dass sie in der Chemo keine Nebenwirkungen spürte, führt sie auf ihre Ernährung zurück. „Für zwei, drei Jahre hatte mir die Frauenärztin keine Hoffnung gemacht, schwanger werden zu können“, sagt die 20-Jährige. Weil es anders gekommen ist, freut sie sich nun über ihr „absolutes Wunderkind“. Glückwunsch, liebe Laura zu Liz!