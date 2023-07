11 So schön präsentiert sich das Leuze von heute an den Badegästen Foto: Lichtgut/Max Kovalenko

Das Stuttgarter Leuze geht nach der corona-bedingten Pause endlich wieder in Betrieb. Den Gästen des Mineralbads stehen zwei Zeitfenster zur Verfügung.









Stuttgart - Ziemlich grün ist derzeit das Wasser in einem der Außenbecken des Mineralbads Leuze. Der Leuzeaner sagt da natürlich sofort: Das ist nicht mein Wasser in meinem Bad. Und er hat ja recht, vor allem mit Blick auf diesen Mittwoch, wenn das Leuze nach mehrmonatiger Zwangspause wieder seine Türen öffnet. Dann ist das Wasser aber wieder bestens aufbereitet, umgewälzt und gefiltert, also so glasklar, wie es sich für das Mineralwasser in dieser Therme gehört, verspricht der Betriebsleiter Christian Müller. Aber jetzt, wenn noch die letzten Vorbereitungen für die Wiedereröffnung getroffen werden, ist die Aufbereitung des Wassers ja unnötig. Und wenn solch eine Wasserfläche mal eine Weile ruhig vor sich hindümpelt im Freien, nimmt sie eben eine sumpfartige Färbung an.