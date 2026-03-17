Stuttgarter Migranten: Wenn der Name ständig falsch ausgesprochen wird – „Jetzt nehme ich es mit Humor“

Cem Özdemirs Namen sprechen viele falsch aus – für manche auch ein Zeichen von Ignoranz. Wie sehen es Stuttgarter mit Migrationshintergrund, die dieselbe Erfahrung machen?
Özdemir statt Ösdemir, also Z statt stimmhaftes S – der Name des Mannes, der demnächst Ministerpräsident in Baden-Württemberg werden könnte, wird oft falsch ausgesprochen. Die Journalistin Özge Inan sah das kürzlich in der Talkshow „Hart aber fair“ als Ausdruck mangelnden Respekts vor Menschen mit Migrationshintergrund. Cem Özdemir selbst scheint es weniger zu stören. Er bezeichnet seinen Namen teils selbstironisch als „Ötzelbrötzel“.