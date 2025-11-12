Stuttgarter Mieterverein: Wirbel um Anrufe vor dem Vorstands-Duell

Der Vorsitzende wittert eine Datenschutzaffäre: Kürzlich beratene Mitglieder seien kontaktiert worden, um die Wahl zu beeinflussen. Sein Kontrahent widerspricht.
Der Machtkampf beim Stuttgarter Mieterverein um den seit vierzig Jahren amtierenden Vorsitzenden Rolf Gaßmann (74) spitzt sich zu. Vor der Mitgliederversammlung an diesem Freitag, bei der Gaßmann von seinem Geschäftsführer Ralf Brodda (56) herausgefordert wird, gibt es neue Verwerfungen. Beim Datenschutzbeauftragten des Landes hat der Vereinschef mögliche Verstöße angezeigt, weil Mitgliederdaten rechtswidrig zur Mobilisierung im internen Wahlkampf genutzt worden seien.