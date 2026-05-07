Stuttgarter Metzgerei polarisiert: „Ich finde es komplett lächerlich“ – große Aufregung um Frau im Fleischkostüm

Mit dem Foto einer Frau im Fleischkostüm wirbt eine Stuttgarter Metzgerei auf einem Werbeplakat für die Neueröffnung einer ihrer Filialen. Dies stößt zum Teil auf heftige Kritik.
Christel Mayer bleibt kopfschüttelnd vor der großen Plakatwand auf der Gänsheide stehen. „Ich finde es komplett lächerlich“, sagt die 84-Jährige, während sie kritisch die beinahe lebensgroß abgedruckte Frau begutachtet, die ihr auf dem bedruckten Banner in Fleisch gehüllt entgegenblickt. In ihrem „Fleisch-Kostüm“ schreitet sie unter den Blicken zahlreicher Zuschauer über einen Laufsteg. Die Art und Weise, wie die Metzgerei Häfele für ihren neuen Filialstandort „Fleisch-Boutique“ am Bubenbad in Stuttgart-Ost wirbt, ist ungewöhnlich. Und sie kommt nicht bei jedem gut an.