21 Dogdancing ist nur einer von vielen Programmpunkten beim Stuttgarter Messeherbst. Foto: Landesmesse Stuttgart GmbH / Uli Regenscheit

Ob Haustier, Food, Lifestyle oder Hobby: Von Donnerstag bis Sonntag ist bei insgesamt acht Messen auf dem Gelände beim Flughafen einiges geboten. Und es gibt eine Premiere beim Stuttgart Messeherbst.















Am Donnerstag, 17. November, beginnt der Stuttgarter Messeherbst. Die Aussteller präsentieren Neuigkeiten rund um die Themen Unterhaltung, Haustier, Hobby, Wohnen sowie Food und Lifestyle. Eine Besonderheit in diesem Jahr ist die Premiere der Blasorchester-Messe Brawo.

„Die Blasmusik gehört untrennbar zu Süddeutschland, eine Messe-Plattform hatte sie bis jetzt noch nicht in Baden-Württemberg. Dies werden wir mit unserer Brawo ändern“, wird Stefan Lohnert, Geschäftsführer der Messe Stuttgart, in einer Pressemitteilung zitiert. Lohnert sei selbst Blasmusiker und freue sich daher umso mehr. Die Besucherinnen und Besucher können bei der umfangreichen Ausstellung zum Beispiel Instrumente ausprobieren oder in der Brawo-Akademie an verschiedenen Workshops teilnehmen. Die SWR-Bigband und andere Gruppen laden zu Konzerten ein.

Ein Ticket für alle acht Messen

Der Messe-Geschäftsführer verspricht ein abwechslungsreiches Programm für die ganze Familie bei den acht Messen in acht verschiedenen Messehallen. Am Donnerstag beginnen die Spielemesse, die Kreativ, die Familie & Heim und die Eat&Style. Am Freitag kommen die Animal, die Veggie&frei von, die Mineralien Fossilien Schmuck sowie die Premiere der Blasorchester-Messe Brawo hinzu. Für den Besuch aller Messen reicht ein Ticket.

Der Stuttgarter Messeherbst dauert bis Sonntag, 20. November. Wochentags ist von 10 bis 18 Uhr, am Wochenende von 9 bis 18 Uhr geöffnet. Eintrittskarten gibt es unter www.stuttgarter-messeherbst.de. Tickets sind online günstiger und kosten inklusive VVS am Wochenende 17 Euro und werktags 15 Euro. Mittagstickets, gültig ab 14 Uhr, gibt es am Wochenende für 12 Euro und für Werktage bereits für 9 Euro. Kinder bis einschließlich 15 Jahre können kostenlos zum Stuttgarter Messeherbst. Die Karten berechtigen zum Besuch aller an diesem Tag parallel stattfindenden Messen. Vor Ort ist beim Ticketkauf nur Kartenzahlung möglich.

Alle Informationen zu den einzelnen Messen stehen im Internet unter: www.messe-stuttgart.de/stuttgarter-messeherbst.