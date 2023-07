1 Die Stadt installiert derzeit feste Zäune und ein Drehkreuz an der Vogelinsel am Max-Eyth-See. Foto:

Auf der Vogelinsel am Max-Eyth-See wird derzeit der von der Stadt Stuttgart angekündigte feste Zaun gebaut. Einige Bürger sind empört und verstehen diese Maßnahme nicht, die zum Schutz der Vögel dienen soll.









Link kopiert

Diesen Artikel teilen











Mühlhausen - Was im vergangenen Sommer die Gemüter, insbesondere des Bezirksbeirats Mühlhausen erhitzte, wird nun weiter fortgesetzt: der Bau von Zäunen auf der Halbinsel des Max-Eyth-Sees. Darüber informierte die Stadt damals erst nachträglich im Bezirksbeirat. Zugleich kündigte sie an, dass auf der Halbinsel in diesem Jahr ein fester Zaun dauerhaft installiert werden soll. Die Baumaßnahmen haben dafür vor Kurzem begonnen. Die angekündigten Pläne werden nun umgesetzt.