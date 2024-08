Stuttgarter Marktplatz: Warum ist das Fontänenfeld versiegt?

Wo ist das Wasser hin? Das fragen sich vor allem Eltern von kleinen Kindern beim Betreten des Marktplatzes. Nicht erst jetzt, sondern schon länger und besonders an Tagen mit hochsommerlichen Temperaturen. Und tatsächlich: das vor zwei Jahren eingeweihte, 900 000 Euro teure Fontänenfeld ist versiegt. „Betonwüste statt Wasser marsch!“, postete „Luftballon“, die „Elternzeitung“: „Die Sprudler auf dem Marktplatz sind ausgestellt und das an den heißesten Tagen des Jahres – keiner weiß warum. Schade für die Kinder und die hitzegeplagte Stadt.“

Keiner weiß warum? Aber doch sicher das Rathaus, in dessen Sichtweite die Sprudler liegen? Richtig! Eine Anfrage am Freitagnachmittag ergibt, dass das Problem bekannt ist und eifrig daran gearbeitet werde, es zu beheben. „Das Fontänenfeld hat einen Defekt“, teilte ein Sprecher der Stadt nach Rücksprache mit dem Tiefbauamt mit: „Daher konnte das Wasser in den vergangenen drei Wochen nicht wie gewünscht sprudeln.“ Die Techniker seien mit der Fehlersuche beschäftigt.

So wünscht man es sich. Foto: Archiv/Lichtgut/Leif Piechowski

Ob sie auch fündig geworden sind, musste am Freitag offenbleiben. Der Sprecher der Stadt betonte jedoch: „Wir sind zuversichtlich, dass die Wasserspiele in der kommenden Woche wieder in Betrieb genommen werden können.“ Das Gleiche gelte übrigens für die Wasserspielplatz am Mailänder Platz, „wo ebenfalls ein technisches Problem zu beheben ist“. Auch dort sprudelt aktuell nichts.