Stuttgarter Luxuswohnturm im Visier der Bauprüfer Silvesterparty im Cloud No. 7 abgesagt

Von Uwe Bogen 16. Dezember 2017 - 09:00 Uhr

Im Hochhaus Cloud No. 7 kann an Silvester doch nicht gefeiert werden. Foto: Lichtgut/Leif Piechowski

Das Steigenberger-Hotel Jaz in the City im Cloud No.7 im Europaviertel muss erneut seinen Start verschieben. Weil die Bauprüfer noch immer kein grünes Licht gaben, wird die im Luxuswohnturm geplante Silvesterparty verlegt. Die Veranstalter suchen einen anderen Ort zum Feiern.

Stuttgart. - An Silvester sollte die Premieren-Party im neuen Luxuswohnturm Cloud No.7 im Europaviertel gefeiert werden – mit traumhafter Aussicht auf die Stadt. Alle 110 Karten, die für Frauen 145 Euro und für Männer 155 Euro (inklusive Fünf-Gänge-Menü) kosten, waren verkauft. Doch für den Jahreswechsel öffnet sich das Jaz in the City nun doch nicht. Erneut wird der bereits für Anfang Dezember geplante Hotelstart in dem 61 Meter hohen Hochhaus verschoben, wie Christopher Holschier von der Steigenberger Hotels AG gegenüber unserer Zeitung bestätigt hat. „Wir stehen in den Startlöchern und können das Hotel kurzfristig eröffnen, sobald von Bauherrenseite grünes Licht kommt“, sagte er. Da dies noch nicht der Fall sei, habe man sich entschieden, „für die gebuchten Veranstaltungen und Übernachtungen bis Monatsende ein Backup in unserem Hotel Steigenberger Graf Zeppelin vorzuhalten“. Mit anderen Worten: Alle sollen in das alteingesessene Hotel beim Bahnhof umziehen.

Gibt es Probleme bei den Treppen?

Die Silvesterparty trifft es ebenso. Veranstalterin Sandra Vogelmann, die für das Fest die europaweit bekannte DJane Alegra Cole gebucht hat, sucht nun fieberhaft nach einem ebenfalls besonderen Ersatzort. Wo gefeiert und gespeist wird, soll in Kürze feststehen. Dann können die Gäste entscheiden, ob sie die bezahlten Karten behalten oder zurückgeben.

Was genau das Baurechtsamt missbilligt hat, war nicht zu erfahren. Bei einem Neubau in dieser Größe seien Beanstandungen nicht ungewöhnlich, heißt es. Möglicherweise muss der Treppenberech nachgebessert werden. „Es ist uns wichtig, dass unsere Kunden trotz Verschiebung Planungssicherheit haben, was wir durch diese Maßnahme der Verlegung gewährleisten“, sagt Christopher Holschier von Steigenberger. Nichtsdestotrotz hoffe die Hotelgruppe, „noch im Laufe des Dezembers den operativen Hotelbetrieb starten zu können“.