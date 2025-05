Stuttgarter Literaturfestival: Sänger der Wahrheit

1 An vorderster Front: Szczepan Twardoch Foto:

Der polnische Schriftsteller Szczepan Twardoch hat das 2. Stuttgarter Literaturfestival mit einem Blick in den Abgrund der Wirklichkeit eröffnet.











Eine Festgesellschaft, Menschen in schönen Kleidern mit Weingläsern in der Hand, erwartungsvolles Gemurmel, Vernissagen-Stimmung. Doch plötzlich öffnen sich die Pforten der Hölle und der Blick wird frei auf das reale Grauen des ukrainischen Kriegsgebiets. So zusammengefasst könnte man die Eröffnung des 2. Stuttgarter Literaturfestivals selbst als Teil einer jener Performances verstehen, die in den kommenden Tagen an verschiedenen Orten der Stadt zu sehen sein werden. Aber so zeigt sich die Wirklichkeit, und die für das Programm verantwortliche georgisch-deutsche Schriftstellerin Nino Haratischwili steht nicht für eine Literatur, die sich ihr entziehen würde.