Stuttgarter Linke wollen Satzung: Forderung im Gemeinderat: Verpackungssteuer jetzt!

Premiere von Holiday on Ice in Stuttgart Auf zu neuen Horizonten – So war die Premiere von Holiday on Ice

Die Show der weltbesten Eisläufer gastiert mit dem neuen Programm „Horizons“ in der Porsche-Arena Stuttgart. Die Künstler werden bei der Premiere stürmisch gefeiert – denn die Zuschauer tauchen in ein Feuerwerk an Farben, Licht und exzellentem Sound.