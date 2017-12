Stuttgarter Kulturmeile Verein Aufbruch gegen Steg über die B14

Von Thomas Durchdenwald und Jan Sellner 12. Dezember 2017 - 13:53 Uhr

Das Staatsministerium favorisiert einen Übergangn über die B14 – hier eine Ideenskizze angelehtn an einen Entwurf von Architekt Werner Sobek. Foto: Xoio GmbH

Der Leiter des Hauses der Geschichte, Thomas Schnabel, will den von Werner Sobek geplanten Steg über die B 14, damit seine Institution auch von der Innenstadt aus gut erreichbar ist. Die SPD lehnt den Vorschlag aus dem Staatsministerium ab. Ebenso der Verein „Aufbruch“.

Stuttgart - Der Vorstoß des Staatsministeriums für eine Neugestaltung des Bereichs an der Kulturmeile basierend auf einem Stegentwurf des Stuttgarter Architekten Werner Sobek, über den unsere Zeitung exklusiv berichtete, hat zahlreiche Reaktionen ausgelöst.

Mehr zum Thema

„Alles ist gut, was besser ist als der Zustand seit einigen Jahrzehnten“, sagte Thomas Schnabel, der Leiter des Hauses der Geschichte, das durch den Steg eine bessere Verbindung in den Schlossgarten erhalten würde. Er appellierte an die Verantwortlichen, „nicht wie seit Jahrzehnten zu vertrösten, sondern rasch zu einer Lösung zu kommen“. Dabei erinnerte Schnabel an das Motto des schwäbischen Hollywoodpioniers und Filmmoguls Carl Laemmle: „It can be done.“

Allerdings wäre Schnabel kein Historiker, wenn er nicht auch auf die Geschichteverweisen würde. Deshalb erinnerte er daran, dass nicht nur der Brückeningenieur Jörg Schlaich an der besagten Stellen bereits einen Steg vorgeschlagen hatte, der dann von der Stadt angelehnt wurde, sondern dass es auch andere Überlegungen gab. So habe der ehemalige Oberbürgermeister Wolfgang Schuster in den Sommerferien versuchsweise einen ampelgesteuerten Überweg geplant, was am Nein des Gemeinderats gescheitert war. Davor hatte Architekt Michael Wilford die Idee, die Unterführung auf die Breite der Wasserspiele vor der Musikhochschule aufzuweiten und in die unterirdische Passage einen hallenartigen Raum der SSB für eine kulturelle Nutzung zu integrieren – mit Blick auf die hinter einer Glaswand verkehrenden Stadtbahnen. „Alles wurde mit Verweis auf eine große Lösung mit einer Untertunnelung abgelehnt“, erinnert sich Schnabel, der hofft, dass „es jetzt eine Lösung gibt, die unabhängig von dem entsteht, was mal in einigen Jahrzehnten sein wird“. Der Museumsleiter teilt nicht den Optimismus, dass es „bald eine großen, autofreien Boulevard gibt, dort werden auch in 20 Jahre noch Autos fahren“. Deshalb sollte die Idee Sobeks von dem Steg aufgegriffen werden. „Wir sollten jetzt den Mut haben, schnell eine Lösung zu realisieren, und dies nicht weiter auf den Sankt-Nimmerleinstag verschieben“, sagte Schnabel.

„Aufbruch“ drängt auf „großen Wurf“

Der Verein „Aufbruch“ äußerte sich skeptisch bis ablehnend. Sein Vorsitzender Wieland Backes erklärte auf Anfrage: „Zunächst ist alles, was die Diskussion um Stuttgarts Zukunft beflügelt grundsätzlich begrüßenswert. Aber das „Goldene Band“, mag es auch auch noch so entzückend ausschauen, mobilisiert gleich eine ganze Reihe von Gegenargumenten. Es ist eine „kleine Lösung“, notwendig ist jetzt aber der große Wurf, dem Stuttgart, dank unserer Initiative, schon einen großen Schritt näher gekommen ist: Der Umbau der B 14-Verkehrsschneise zu einem menschengerechten, einladenden Stadtraum in dem sich auch Fußgänger und Radfahrer wieder wohlfühlen können.“ Eine Realisierung der Brücke würde dieses Vorhaben gefährden oder zumindest erschweren, fügte Backes hinzu. „Sie wäre nicht mehr als ein Stück Kosmetik – wenn auch von einer guten Marke – das ein wenig von der gnadenlosen Realität unter ihr, ablenken soll.“

SPD hält den Sobek-Vorschlag für einen Rückschritt

Klare Gegner einer wie auch immer aussehenden Steglösung ist die SPD-Fraktion im Rathaus. „Von der Anregung des Landes, über die B14 wieder einen Fußgängersteg zu bauen, halten wir nicht viel“, erklärte Fraktionschef Martin Körner. Nach Ansicht der SPD sollte eine ebenerdige Querung zwischen Eugenstraße und Oper die Kulturmeile für Fußgänger attraktiver machen. Außerdem sollte die Kulturmeile durch den Neubau des Linden-Museums an der Ecke Willy-Brandt-/Schillerstraße ein neues kulturelles Highlight bekommen. Oberbürgermeister Fritz Kuhn will einen Neubau auf dem Areal hinter dem Hauptbahnhof.

„Bei aller Liebe, aber die Anregung des Landes für einen Steg über die B14 wäre ein Rückschritt und kein Fortschritt für Stuttgart. Die Kulturmeile wird nur dann attraktiver, wenn wir den Fußgängern mehr Raum geben, und zwar ebenerdig, nicht unter oder über der Erde“, betonte Körner. Das städtebauliche Ziel der SPD sei es nicht, Fußgänger vom Autoverkehr mit Unter- oder Überführungen zu trennen. „Wir verfolgen das Ziel, den öffentlichen Raum der Kulturmeile auch für Fußgänger wieder attraktiv zu machen“, sagte Körner. Deshalb plädiere die SPD für einen ebenerdigen Fußgängerüberweg zwischen Eugenstraße und Oper. Zumal die Stadt vor wenigen Jahren den Steg vor der Landesbibliothek „mit voller Absicht durch eine ebenerdige Fußgängerquerung ersetzt“ habe. Körner: „Diese Maßnahme war richtig und darf nicht durch einen neuen Steg konterkariert werden.“

Die Stadt Stuttgart äußerte sich auf Anfrage zunächst nicht.