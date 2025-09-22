Stuttgarter Künstler: Daniel Wagenblast: Gucci-Hündchen und Pistolen

Daniel Wagenblast ist einer der erfolgreichsten Stuttgarter Künstler. In vielen Städten kann man seine Skulpturen entdecken. Was ist sein Rezept, damit der Laden läuft?
In der Regel ist es der Traum eines jeden Künstlers, seine Arbeiten irgendwann in einem Museum auszustellen, dem Olymp der Kunst. Daniel Wagenblast ist dagegen schon viel höher hinausgekommen: Eine seiner Skulpturen hat es sogar in himmlische Gefilde geschafft. Ein 17 Zentimeter großes Holzfigürchen flog 2010 ins All. Eine Transportkapsel brachte es zu der Internationalen Raumstation ISS, wo der „Weltenfahrer“ zum Raumfahrer wurde.