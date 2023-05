1 Der 62-Jährige wurde niedergeschlagen. (Symbolbild) Foto: dpa/Karl-Josef Hildenbrand

Ein 62-Jähriger ist am Sonntagnachmittag in Bad Cannstatt unterwegs, als er unvermittelt von einem Radfahrer niedergeschlagen und ausgeraubt wird. Die Polizei sucht Zeugen.









Ein bislang unbekannter Fahrradfahrer hat am Sonntagnachmittag einen 62 Jahre alten Mann in der Mercedesstraße in Bad Cannstatt niedergeschlagen und ausgeraubt. Die Polizei sucht nun nach Zeugen.