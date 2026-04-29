Stuttgarter Kripo sucht Zeugen: Mehrere Müllcontainer abgebrannt – Fassade bis zum 7. Stock beschädigt
1
Die Feuerwehr löschte die brennenden Müllcontainer. (Symbolbild) Foto: Bernd Weißbrod/dpa

Eine Zeugin meldet der Polizei, dass mehrere Müllcontainer in Stuttgart-Mitte brennen, auch die angrenzende Hausfassade wird in Mitleidenschaft gezogen. Die Kripo sucht Zeugen.

Mehrere Papiermüllcontainer sind am Dienstagmittag in der Leuschnerstraße in Stuttgart-Mitte in Brand geraten. Die Flammen griffen auf eine angrenzende Hausfassade über, die bis zum siebten Obergeschoss beschädigt wurde. Es entstand Schaden in Höhe von rund einer halben Million Euro. Die Kriminalpolizei hat ihre Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen und sucht nun nach Zeugen.

 

Unsere Empfehlung für Sie

Feuerwehr rückt mehrfach aus: Küche brennt in Zuffenhausen – Uni-Gebäude in Stuttgart-Mitte evakuiert

Feuerwehr rückt mehrfach aus Küche brennt in Zuffenhausen – Uni-Gebäude in Stuttgart-Mitte evakuiert

Gleich zu mehreren Einsätzen rückt die Feuerwehr am Mittwoch im Stuttgarter Stadtgebiet aus. Unter anderem brennt es an der Uni in der Stadtmitte sowie in Zuffenhausen.

Wie die Beamten berichten, hatte eine Zeugin gegen 11.45 Uhr gemeldet, dass mehrere Papiermüllcontainer brennen. Als die Rettungskräfte eintrafen, standen mehrere der 1100 Liter-Container bereits lichterloh in Flammen.

Außerdem hatte das Feuer auf die Fassade des angrenzenden Hauses übergegriffen. Anwohner befanden sich zu der Zeit keine im Gebäude. Die Kriminalpolizei bittet Zeugen, sich unter der Rufnummer 0711/8990-5778 zu melden.

 