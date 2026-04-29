Stuttgarter Kripo sucht Zeugen: Mehrere Müllcontainer abgebrannt – Fassade bis zum 7. Stock beschädigt

1 Die Feuerwehr löschte die brennenden Müllcontainer. (Symbolbild) Foto: Bernd Weißbrod/dpa

Eine Zeugin meldet der Polizei, dass mehrere Müllcontainer in Stuttgart-Mitte brennen, auch die angrenzende Hausfassade wird in Mitleidenschaft gezogen. Die Kripo sucht Zeugen.











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Mehrere Papiermüllcontainer sind am Dienstagmittag in der Leuschnerstraße in Stuttgart-Mitte in Brand geraten. Die Flammen griffen auf eine angrenzende Hausfassade über, die bis zum siebten Obergeschoss beschädigt wurde. Es entstand Schaden in Höhe von rund einer halben Million Euro. Die Kriminalpolizei hat ihre Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen und sucht nun nach Zeugen.