1 Nur echt mit Föhnwelle und Brusthaar-Toupet: Dieter Thomas Kuhn Foto: Lichtgut/Julian Rettig

Die singende Föhnwelle kehrt zurück. Und mit einem Knall. Im Juli 2023 will er den Cannstatter Wasen mit seiner Schlagerrevue beschallen – und Rammstein und Iron Maiden Konkurrenz machen.















Was Rammstein, Iron Maiden, Die Toten Hosen und Die Fantastischen Vier können, kann Dieter Thomas Kuhn schon lange: Die singende Föhnwelle aus Tübingen tritt in die Fußstapfen der vier Bands, die im Sommer dieses Jahres hunderttausende Fans mit Heavyrock, Punk und Hip-Hop auf den Cannstatter Wasen gelockt haben.

Konzerte in Stuttgart, Berlin und Hamburg

Am Samstag, 22. Juli 2023, will nun Dieter Thomas Kuhn mit seiner Band den Wasen mit Schlagern wie „Über den Wolken“, „Sag mir Quando“, „Wunder gibt es immer wieder“ oder „Eine neue Liebe ist wie ein neues Leben“ beschallen.

Wie der Veranstalter mitteilt, stehen neben dem Auftritt auf dem Wasen auch Konzerte auf der Waldbühne in Berlin sowie im Großmarkt in Hamburg auf dem Open-Air-Tourplan. „Natürlich dürfen knallbunte Anzüge im Stile der wilden 70er nicht fehlen, dazu noch mehr Glamour, Glitzer, Explosionen und alle Highlights aus dem riesigen Kuhn´schen Repertoire!“, kündigt der Konzertveranstalter an.

Tickets sind ab Mittwoch, 26. Oktober, unter musiccircus.de und an allen bekannten Vorverkaufsstellen erhältlich.