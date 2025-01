Stuttgarter können sich zum Etat 2026/2027 einbringen: Bürgerhaushalt: Auch Sparvorschläge sind willkommen

1 Da möchte man doch zugreifen! Direkt geht das nicht, aber über den Bürgerhaushalt können Wünsche geäußert werden. Foto: dpa/Silas Stein

Die Stadt fragt für den kommenden Doppeletat die Wüsche aus der Bürgerschaft ab. Dabei gibt es bei einer geplanten Milliardenverschuldung eigentlich keinen Spielraum mehr.











Stuttgart muss sparen. Um die geplante Kreditaufnahme von bis zu 3,1 Milliarden Euro bis Ende 2028 abzuwenden, wollen Verwaltung und Fraktionen in den nächsten Monaten teils Jahre alte Investitionsentscheidungen überdenken. Gleichzeitig ruft die Stadt alle Stuttgarter zur Teilnahme am Bürgerhaushalt auf, also zur Abgabe einer Wunschliste. Zum Doppelhaushalt 2026/2027 können online vom 10. bis zum 23. Januar über die Plattform www.buergerhaushalt-stuttgart.de Vorschläge eingereicht werden – natürlich auch solche, mit denen die Kommune sparen kann.