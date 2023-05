13 Benjamin Breitenbach hat sich vom Gasthaus Waldhorn in Rohr verabschiedet und ist mit der Familie ins Allgäu gezogen. Foto: Lichtgut/Julian Rettig

Aus dem Urlaub wurde ein neuer Alltag: Benjamin Breitenbach übernimmt einen Gasthof im Allgäu. Auch seine Kollegen Denis Feix und Laurent Durst haben neue Wirkungsstätten gefunden – ohne sich bewerben zu müssen.









Link kopiert

Diesen Artikel teilen











Eigentlich hatten Benjamin Breitenbach und seine Frau Mareike nur nach einer Ferienwohnung im Allgäu gesucht. Dann stießen sie im Internet auf den Gasthof zum Bären. „Wenn man morgens zum Fenster hinausschaut, dieser Blick auf die Alpen, der gibt einem echt Kraft“, schwärmt der Stuttgarter Koch. Die ganze Familie verliebte sich in das 700 Jahre alte Haus in Eglofstal und die Landschaft – und packte ihre Sachen. Sein Gasthaus Waldhorn in Rohr ist seit 14. Mai geschlossen, zwei Wochen später folgt der Neustart im Allgäu. „Das Tolle an unserem Beruf ist auch, dass man immer und überall Arbeit findet“, sagt der 54-Jährige. Auch seine Kollegen Denis Feix und Laurent Durst konnten sich für ihren nächsten Schritt den genau passenden Ort und die gewünschte Aufgabe aussuchen.