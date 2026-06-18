Stuttgarter Klinik zahlungsunfähig: Landkreistag rechnet schon mit den nächsten Insolvenzen

Das Marienhospital könnte erst der Anfang einer langen Reihe sein. Landkreistagspräsident Achim Brötel sieht schon das nächste Haus in Gefahr.
Nach der Insolvenz des Marienhospitals dürften die nächsten Hiobsbotschaften nach der Einschätzung von Landkreistagspräsident Achim Brötel (CDU) auch von kommunalen Krankenhäusern nicht lange auf sich warten lassen. „Mir ist mindestens ein kommunales Krankenhaus in Baden-Württemberg bekannt, das einen Insolvenzantrag vorbereitet“, sagte Brötel unserer Redaktion. Um welches Haus oder welchen Landkreis es sich konkret handelt, wollte er nicht sagen. Es sei klar, dass wirtschaftsstarke Landkreise ihre Krankenhäuser im Zweifel länger halten könnten.