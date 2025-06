Stuttgarter Kleinkunst in Sorge: „Schämt euch“ – Künstlerin Wommy Wonder kritisiert die Politik

Der Rotstift der Politik, klagt Travestiekünstler Michael Panzer alias Frl. Wommy Wonder, trifft immer stärker die Kultur. Viele Veranstaltungen, Open-Airs und Kleinkunst-Aufführungen seien gefährdet – als Folge davon, was sich gerade „klammheimlich hinter den Kulissen der Politik“ abspiele. Selbst etablierte Reihen, die jahrzehntelang liefen, fänden „einfach nicht mehr statt“, beobachtet Panzer und stellt provokant die Frage: „Kapiert Berlin überhaupt, was sich gerade an der Basis abspielt, weil überall der Kulturetat enorm zusammengestrichen wird?“

Auch für Vereine werde es schwieriger, „bunte Abende zu veranstalten“

Panzer schlägt deshalb mit einem ausführlichen Posting in den sozialen Medien Alarm, was auf große Zustimmung aus Reihen der Stuttgarter Kleinkunst stößt. „Heute kamen bei mir vier Stornos herein“, berichtet der Travestiestar. Damit stehe er keinesfalls allein. Selbst ausverkaufte Veranstaltungen rechneten sich aufgrund steigender Kosten nicht mehr, erklärt das Kult-Fräulein Wommy – und spricht ein weiteres Problem an: „Gleichzeitig werden Vereine, die ein- oder zweimal im Jahr bunte Abende veranstalten, um sich die Vereinskasse zu füllen, von Juli an zu elektronischen Kassensystemen (mit Finanzamtsanbindung) verpflichtet, damit sie nicht Millionen an der Steuer vorbeimogeln.“

Doch was bleibe in Wahrheit übrig „nach Abzug von immer höher werdenden Kosten für Gema, Saalmiete, Technik und verpflichtende Caterer“, die man bei Vertragsabschluss mitbuchen müsse? Oft seien die Zahlen rot, die blieben. „Welcher Verein hat da noch Lust oder das nötige Kleingeld, was zu veranstalten?“, fragt Michael Panzer. Solche Kassensysteme gäbe es neben der verpflichtenden Einweisung auch nicht für lau. Der Traviestiekünstler wird noch deutlicher: „Und seien wir ehrlich. Egal was so ein Verein am Finanzamt vorbeimogeln könnte, es ist ein Nasenwasser verglichen mit dem, was große Firmen legal am Fiskus vorbeischleusen oder unsere Experten aus Berlin wegen Fehlentscheidungen an Schaden verursachen.“

Gewerbesteuer und Corona-Hilfen müssen zurückbezahlt werden

Der Appell von Wommy: „Liebe Verantwortlichen in Berlin, geht in euch und schämt euch. Und wenn ihr damit durch seid (es sollte dauern), betreibt Schadensbegrenzung und überarbeitet diese (und weitere) Schnellschussentscheidungen!“ Offensichtlich wüssten viele Politikerinnen und Politik gar nicht, wie sie gerade die Kultur zerstörten.

Für die klaren Worten erntet Michael Panzer viel Beifall in den sozialen Medien. Wütend sind die Betroffenen auch, weil sie als Solo-Selbstständige Corona-Hilfe und Gewerbesteuer für drei Jahren innerhalb kurzer Zeit nachzahlen müssten.