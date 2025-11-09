Stuttgarter Kiwanis-Club: Gourmetgala erzielt neuen Spendenrekord

Die größte kulinarische Charity-Gala in der Region Stuttgart erzielte im Goldbergwerk einen neuen Rekord an Spenden – inklusive hohem Spaß- und Genussfaktor.

Von siebentägigen Safari-Reisen in Kenia bis hin zu Übernachtungsgutscheinen in weltberühmten Hotels – die Liste der Preise, die Zoltán Bagaméry für die Versteigerung zusammengetragen hat, sorgt für ein Staunen nach dem anderen. Der Bauträger und Foodblogger, der am Samstagabend in die Eventlocation Goldbergwerk seines Freundes Jörg Rauschenberger in Fellbach geladen hat, veranstaltet dort mit seinem Team das sechste Kiwanis-Kulinarium – und erzielte einen neuen Spendenrekord von 153.070 Euro.

In Rauschenbergers Goldbergwerk wurde ein exquisites Vier-Gänge-Menü serviert. Foto: Kriebernig Hilfe für Kinder und Jugendliche in der Region

Jeder Cent kommt Kindern und Jugendlichen in Stuttgart und der Region zugute, die weniger Glück im Leben haben als die rund 200 Gäste, die im stilvollen Ambiente des Goldbergwerks einen unvergesslichen Abend genießen. Für 250 Euro pro Person gibt es nicht nur den Eintritt, sondern auch ein exquisites Vier-Gänge-Menü – und viele Gäste legen bei der Auktion noch großzügig nach. Vor Ort kamen noch mal 3.000 Euro zu der Summe.

Bürgerschaftliches Engagement mit Herz

Der Kiwanis-Club will dort helfen, wo staatliche Hilfen fehlen und symbolisiert die große Macht des bürgerschaftlichen Engagements. Bagaméry sprach in seiner Begrüßung zentrale Themen dieser Tage an und betonte, wie wichtig es sei, genau hinzuschauen und zu helfen. Auch Landrat Dr. Richard Sigel würdigte den Einsatz als ein starkes Zeichen des Zusammenhalts im Rems-Murr-Kreis. Nach dem verheerenden Hochwasser im Rems-Murr-Kreis 2024, das Schäden in Milliardenhöhe verursachte und zwei Todesopfer forderte, half der Club unbürokratisch und schnell. Mit den Spenden des Clubs wurden Kinder der Grundschule Schlechtbach in den schweren Zeiten unterstützt.

Bereits am Nachmittag startete das Fest mit einem „Marktplatz der Köstlichkeiten“ Foto: Kriebernig

Die größte kulinarische Charity-Gala der Region

Die Benefizgala unter der Schirmherrschaft von OB Dr. Frank Nopper gilt inzwischen als die größte kulinarische Charity-Gala in der Region Stuttgart. Manche sagen sogar, ein solches Event sei in Deutschland, vielleicht sogar europaweit, einzigartig. Bereits am Nachmittag startete das Fest mit einem „Marktplatz der Köstlichkeiten“, bei dem Spitzenköche wie Bernd Bachofer ihr Können zeigten. Austern, Trüffel, Kessler und raffinierte Kleinigkeiten – das Schlemmen ging danach im ersten Stock des Supper Clubs bis spät in die Nacht weiter.

Freude am Helfen – die Geschichte des Kiwanis-Clubs

Der Name des Clubs, dessen Ursprünge bis ins Jahr 1915 in den USA zurückreichen, hat ebenfalls eine schöne Geschichte: Die Tochter des Gründers hieß Kiwanis. Im Indianischen bedeutet das Wort sinngemäß „Freude am Helfen“ – ein Motto, das in Stuttgart spürbar lebendig ist. Nach den Lions und den Rotariern ist Kiwanis weltweit die drittgrößte Organisation, in der sich engagierte Persönlichkeiten für soziale Projekte einsetzen und dabei Freundschaften pflegen.