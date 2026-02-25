Stuttgarter Kinderstiftung: Viele Tausend Kilometer für den guten Zweck

1 Die Stuttgarter Kinderstiftung macht mit dem 24-Tage-Lauf auf die Kinderrechte aufmerksam. Foto: picture alliance/dpa

Bald laufen sie wieder – Menschen jeden Alters, um beim 24-Tage-Lauf der Kinderstiftung Geld für Kinderprojekte in Stuttgart zu sammeln. Interessierte können sich jetzt anmelden.











Link kopiert



Seit 20 Jahren veranstaltet die Stuttgarter Kinderstiftung gemeinsam mit mit dem Sportkreis Stuttgart einen Benefizlauf für Kinderrechte. Ursprünglich als 24-Stunden-Lauf gestartet, wurde daraus coronabedingt ein dezentraler 24-Tage-Lauf. „Alle Teilnehmenden können innerhalb von 24 Tagen laufen, wann, wo und so oft es ihnen passt“, erklärt Silke Schmidt-Dencker, Geschäftsführerin der Kinderstiftung: „Ob gelaufen, gegangen, gewalkt oder gerannt wird, spielt keine Rolle.“ Es komme nur darauf an, sich als Team anzumelden und die Laufaktivität aufzuzeichnen. In diesem Jahr haben Stiftung und Sportkreis den Zeitraum vom 20. April bis zum 14. Mai gewählt. Den Abschluss des Kinderlaufs bildet am 14. Mai eine Siegerehrung und eine Hocketse für alle Teilnehmenden am Stuttgarter Platz der Kinderrechte in der Kronprinzenstraße. Anmeldungen sind ab sofort möglich unter: www.stuttgarter-kinderstiftung.de