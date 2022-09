1 Nichts zu holen gab es für Kapitän Kevin Dicklhuber und die Kickers diemal in Ravensburg (Foto: Archiv). Foto:

Viel Ballbesitz, kein Ertrag: Die Stuttgarter Kickers verlieren beim FV Ravensburg mit 0:2, weil die letzte Konsequenz und Entschlossenheit beim Abschluss fehen. Bereits am Mittwoch geht’s gegen Aufsteiger ATSV Mutschelbach weiter.















Für Fußball-Oberligist Stuttgarter Kickers gingen mit dem 0:2 (0:1) beim FV Ravensburg gleich zwei Serien zu Ende. Zum einen bedeutete es für die Elf von Trainer Mustafa Ünal die erste Saisonniederlage, zum anderen endete eine beeindruckende Serie auf fremden Plätzen. Denn vor dem Gastspiel bei ihrem Ex-Trainer Tobias Flitsch waren die Blauen seit dem 23. Oktober 2021 (0:1 in Bissingen) in 16 Auswärtsspielen nacheinander ungeschlagen geblieben (bei 15 Siegen). „Wir haben uns gegen eine kompakte Defensive viele gute Möglichkeiten herausgespielt. Wir sind enttäuscht und traurig, dass wir uns nicht belohnen konnten, aber mit der Art und Weise wie das Team ab der 15. Minute aufgetreten ist, kann ich absolut leben“, sagte Ünal. „Es werden sich hier in Ravensburg nicht viele Mannschaften so viele Chancen herausspielen wie wir, auch wenn ich weiß, dass man sich davon nichts kaufen kann.“

830 Zuschauer

Die Kickers waren vor 830 Zuschauern nach einem Kopfball von Dennis Blaser (15.) mit 0:1 in Rückstand geraten. Danach folgte praktisch 75 Minuten lang Einbahnstraßenfußball in Richtung FV-Tor. Doch aus dem Dauer-Ballbesitz schlug man kein Kapital. Es fehlte an der letzten Konsequenz und Entschlossenheit.

Kamen Bälle durch, waren entweder Pfosten, Latte oder der starke Ex-VfB-Torwart Haris Mesic im Weg. Nach einem Konter sorgte der frühere Kickers-Spieler Denis Videc in der 90. Minute mit dem 2:0 für die Entscheidung. Dies bedeutete den ersten Saisonsieg für den FVR.

Für die Kickers geht es am Mittwoch (19 Uhr) mit dem Heimspiel im Gazi-Stadion auf der Waldau gegen Aufsteiger ATSV Mutschelbach weiter.

Aufstellung Kickers

Nreca-Bisinger – Moos, Zagaria, Kolbe, Kammerbauer – Blank, Campagna (85. Obernosterer), Dicklhuber – Riedinger (55. Loris Maier), Braig (76. Eroglu), Berisha.