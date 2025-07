Stuttgarter Kickers: Youngster retten Unentschieden im Jubiläumsspiel

1 Das Testspiel der Stuttgarter Kickers gegen den Notts County FC endet Unentschieden. Foto: Pressefoto Baumann

Die Stuttgarter Kickers spielen gegen den englischen Viertligisten Notts County FC 1:1. 1820 Zuschauer sehen eine unterhaltsame Jubiläumspartie.











In einem flotten Spiel der beiden Traditionsclubs hatten die Kickers ihre klar beste Torchance vor der Pause in der 17. Minute: Mit einem Traumpass in die Schnittstelle bediente Maximilian Zaiser seinen Mittelfeldkollegen Lukas Kiefer, doch der 32-Jährige scheiterte frei stehend an Keeper Zac Noon. Acht Minuten später zeigte Kickers-Torwart Bela Dumrath eine starke Parade gegen einen Gastspieler der Engländer und lenkte den Ball zur Ecke. Drei Minuten vor der Pause sah Dumrath aber nicht gut aus, die Leihgabe vom FC St.Gallen konnte das Leder nach einem Eckball nicht klären – Rod McDonald traf zum 1:0 für Notts County.