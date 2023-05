Was tut sich bei den Blauen noch bis zum Ende der Transferperiode?

1 Bleibt Tyron Profis bis zum Saisonende – oder verlässt der Stürmer die Kickers bis zum Ende der Winter-Transferperiode? Foto: Imago//Herbert Rudel

Das Winter-Transferfenster schließt am 31. Januar. Viel wird sich bei Oberliga-Spitzenreiter Stuttgarter Kickers nicht tun. An Stürmer Tyron Profis zeigt allerdings ein Ligakonkurrent Interesse.









Link kopiert

Diesen Artikel teilen











Fußball-Oberligist Stuttgarter Kickers legt derzeit noch bis einschließlich diesen Mittwoch eine Trainingspause ein. Noch immer ist die Entscheidung über eine Vertragsverlängerung von Trainer Mustafa Ünal nicht gefallen. Offen ist auch, ob es bis zur Schließung des Winter-Transferfensters noch personelle Veränderungen gibt. Am Wahrscheinlichsten ist der Abgang von Tyron Profis. Der 20-Jährige kam in den ersten 20 Oberligaspielen in dieser Saison nur zu zwei Kurzeinsätzen mit insgesamt 31 Spielminuten. Der Stürmer absolvierte ein Probetraining bei einem dänischen Drittligisten, überzeugte dort, doch ein Transfer nach Kopenhagen kommt wohl eher nicht zustande.