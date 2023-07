1 Trainer Mustafa Ünal (li.) und Sportdirektor Marc Stein müssen nicht nur professionell, sondern auch vertrauensvoll zusammenarbeiten. Foto: Baumann/Hansjürgen Britsch

Die Gespräche mit Mustafa Ünal über eine Verlängerung seines am Saisonende auslaufenden Vertrags ziehen sich. Dabei geht es nicht um einen etwaigen Gehaltspoker des Trainers der Stuttgarter Kickers, sondern um andere Dinge. Wir nennen die Hintergründe.









Die Außenstehenden wundern sich: Warum ziehen sich die Gespräche mit Mustafa Ünal über eine Verlängerung seines am Saisonende auslaufenden Vertrags so lange hin? Denn eigentlich sprechen die Gesamtentwicklung und die Erfolgsbilanz des Trainers seit seinem Einstieg als Chefcoach des Fußball-Oberligisten Stuttgarter Kickers für sich. Seit seinem Amtsantritt am 27. September 2021 gab es unter seiner Regie in 62 Oberligaspielen 52 Siege, sechs Unentschieden und nur vier Niederlagen, dazu den WFV-Pokal-Triumph und zwei DFB-Pokal-Highlights.