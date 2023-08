1 Stürmer Marcel Sökler ist ein Garant für Tore. Foto: Baumann/Hansjürgen Britsch

Die Stuttgarter Kickers suchen einen Ersatz für Strafraumstürmer Mijo Tunjic. Eine Spur führte zuletzt zu Marcel Sökler vom SGV Freiberg, doch ein Wechsel scheint nur schwer zu realisieren. Mindestens eine weitere Alternative gibt es, die ins Anforderungsprofil passt.









Fußball-Oberligist Stuttgarter Kickers will die Voraussetzungen schaffen, dass die Wahrscheinlichkeit so hoch wie möglich ist, dass in der kommenden Saison der Aufstieg gelingt. Dazu gehört es, einen erfahrenen und torgefährlichen Strafraumstürmer zu finden, der den Abgang von Kapitän Mijo Tunjic sportlich kompensiert. Dabei kann man durchaus auf die Idee kommen, bei Marcel Sökler anzuklopfen. Das haben die Blauen nach Informationen unserer Redaktion auch getan und der Torjäger des Regionalliga-Aufsteigers SGV Freiberg soll das Ansinnen zumindest nicht sofort abgeschmettert haben. Vielmehr, so heißt es, sei er nicht komplett abgeneigt, zwar eine Etage tiefer, dafür bei einem Traditionsverein vor vollen Rängen am Ball zu sein und möglicherweise ein Garant für den lang ersehnten Aufstieg zu sein.