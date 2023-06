1 Leon (li.) und Loris Maier trainieren unter Mustafa Ünal bei den Kickers, in ihrer Freizeit coachen die Zwillinge ein Frauenteam. Foto: Baumann/Alexander Keppler

Leon Maier lauert auf seine Chance, Zwillingsbruder Loris hat bei den Stuttgarter Kickers voll eingeschlagen. Vor dem Duell mit seinem Ex-Club TSG Backnang zieht der Torjäger ein Zwischenfazit und sagt, warum er gemeinsam mit Leon ein Frauenteam trainiert.









Link kopiert

Diesen Artikel teilen











Es ist ja nicht so, dass es Leon und Loris Maier langweilig wäre. Seit ihrem Wechsel vom Fußball-Oberligisten TSG Backnang zum ambitionierten Ligakonkurrenten Stuttgarter Kickers kommen sie auf sieben statt drei Trainingseinheiten pro Woche, zudem studiert Loris Technische BWL in Stuttgart und Leon Mathematik und Sport auf Lehramt in Schwäbisch Gmünd. Dass sie seit Ende Juli in ihrer Freizeit dann auch noch ehrenamtlich das Frauenteam der SG Schorndorf in der Regionenliga trainieren, ist alles andere als eine Selbstverständlichkeit. Wie es dazu kam? „Eine Fußballerin aus unserem Bekanntenkreis fragte uns, ob wir es uns vorstellen könnten. Der alte Coach hatte aufgehört und ein Nachfolger konnte partout nicht gefunden werden“, erzählt Loris Maier. „Wenn wir nicht zugesagt hätten, wäre das Team aufgelöst worden.“