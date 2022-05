Großer Polizeieinsatz in Stuttgart-Mitte Fahndung nach verdächtiger Person nach einer Stunde beendet

Bei der Stuttgarter Polizei geht am Mittwochvormittag ein Anruf ein, in dem von einer gefährlichen, möglicherweise bewaffneten Person die Rede ist, die in Stuttgart-Mitte gesichtet wurde. Die Polizei rückt aus und durchkämmt das Gebiet. Die Einzelheiten.