Die Stuttgarter Kickers wollen nach dem Pokalfinal-Einzug Stimmung und Spannung hochhalten. Das müsse der Anspruch sein, meint Vierfach-Torschütze Marlon Faß vor dem Homburg-Spiel.
Drei Regionalligaspiele stehen für die Stuttgarter Kickers noch an. An diesem Sonntag (14 Uhr) kommt der FC 08 Homburg ins Gazi-Stadion, dann geht es zum FC-Astoria Walldorf (9. Mai, 14 Uhr), ehe am letzten Spieltag die SG Sonnenhof Großaspach (16. Mai, 14 Uhr) zum „Vorspiel“ fürs WFV-Pokal-Finale (23. Mai, Uhrzeit und Vorverkaufsstart noch offen) auf der Waldau aufkreuzt. Drei Spiele, in denen es für die Stuttgarter Kickers eigentlich um nichts mehr geht. Oder doch?