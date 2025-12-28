Was unsere Redaktion bereits berichtete, bestätigten die Stuttgarter Kickers noch am Sonntag: Der Fußball-Regionalligist baut weiter auf Trainer Marco Wildersinn.
Die Tendenz gab es schon länger, nun haben es auch die Stuttgarter Kickers offiziell bestätigt: Es geht auch im neuen Jahr weiter mit Trainer Marco Wildersinn. Dies ergab die Analyse beim Fußball-Regionalligisten des vergangenen halben Jahres: „Wir waren alle mit den vergangenen sechs Monaten nicht zufrieden und wollen für die restlichen Spielen an verschiedenen Stellschrauben drehen“, sagte Präsident Rainer Lorz.