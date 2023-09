1 Am 4. März 2023 siegten die Blauen bei der TSG Backnang mit 4:0 – nun gibt es im WFV-Pokal-Achtelfinale die Neuauflage. Foto: Pressefoto Baumann/Volker Müller

Die Stuttgarter Kickers spielen im Achtelfinale um den WFV-Pokal bei Oberligist TSG Backnang. Die Auslosung ergab auch eine Duell Bezirksligist gegen Drittligist.











Fußball-Regionalligist Stuttgarter Kickers hat im Achtelfinale um den Pokal des Württembergischen Fußball-Verbandes (WFV) keine weite Anreise. Für das Team von Trainer Mustafa Ünal geht es am 1. November (14 Uhr) zum Oberligisten TSG Backnang. Die letzte Partie um Punkte hatten die Blauen im Etzwiesenstadion am 4. März 2023 mit 4:0 gewonnen. Derzeit steht das TSG-Team von Trainer Mario Klotz auf dem achten Tabellenplatz. In der dritten Pokalrunde hatten die Backnanger Regionalligist SGV Freiberg mit 2:1 aus dem Wettbewerb geworfen. „Für uns das ein Hammerlos, wir freuen uns auf viele Zuschauer und ein Wiedersehen mit den Maier-Zwillingen, aber wir sind natürlich krasser Außenseiter“, sagte Backnangs Sportlicher Leiter Marc Erdmann.