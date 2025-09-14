Stuttgarter Kickers: Traumtore und Emotionen – das sind die Bilder vom höchsten Saisonsieg

Regionalligist Stuttgarter Kickers feiert mit Traumtoren ein 4:0 gegen den SC Freiburg II. Wir zeigen die schönsten und emotionalsten Fotos vom höchsten Saisonsieg der Blauen.
Nach davor zwei Heimspielen ohne Sieg gegen Eintracht Trier (1:1) und Kickers Offenbach (1:2) landeten die Stuttgarter Kickers in der Fußball-Regionalliga wieder einen Dreier im Gazi-Stadion auf der Waldau – und was für einen! Das 4:0 (3:0) gegen den SC Freiburg II bedeutete nicht nur den mit Abstand höchsten Saisonsieg für die Mannschaft von Trainer Marco Wildersinn, er kam auch zu Stande nach leidenschaftlichen Abwehraktionen in der Defensive, schönen Kombinationen in der Offensive und Traumtoren.