Stuttgarter Kickers: Traumtore und Emotionen – das sind die Bilder vom höchsten Saisonsieg

Regionalligist Stuttgarter Kickers feiert mit Traumtoren ein 4:0 gegen den SC Freiburg II. Wir zeigen die schönsten und emotionalsten Fotos vom höchsten Saisonsieg der Blauen.

Nach davor zwei Heimspielen ohne Sieg gegen Eintracht Trier (1:1) und Kickers Offenbach (1:2) landeten die Stuttgarter Kickers in der Fußball-Regionalliga wieder einen Dreier im Gazi-Stadion auf der Waldau – und was für einen! Das 4:0 (3:0) gegen den SC Freiburg II bedeutete nicht nur den mit Abstand höchsten Saisonsieg für die Mannschaft von Trainer Marco Wildersinn, er kam auch zu Stande nach leidenschaftlichen Abwehraktionen in der Defensive, schönen Kombinationen in der Offensive und Traumtoren.

Berishas Traumtor „Das war eine starke Leistung von uns und ein gutes Ergebnis. Dieser Nachmittag hat richtig Spaß gemacht“, sagte Kapitän Lukas Kiefer. Höhepunkt war der akrobatische Seitfallzieher Marke Tor des Monats von Flamur Berisha: „Dieser Treffer gehört mit Sicherheit zu schönsten meiner bisherigen Karriere, aber wichtig war der Sieg und die Art und Weise, wie wir aufgetreten sind. Mit unserer aggressiven Balleroberung haben wir den Gegner immer wieder zu Fehlern gezwungen“, meinte der 25-Jährige und versprach: „Wir heben garantiert nicht ab, vielmehr wollen wir den Rückenwind nun nach Kassel mitnehmen, so weitermachen und dran bleiben – dann ist alles möglich.“

Nach dem Spiel beim KSV Hessen Kassel (20. September) folgt eine weitere Auswärtspartie bei Aufsteiger FC Bayern Alzenau (27. September, beide 14 Uhr). Dann folgt das jetzt schon mit Spannung erwartete Duell im Gazi-Stadion gegen den Spitzenreiter SGV Freiberg (30. September, 19 Uhr).

Wir zeigen die schönsten und emotionalsten Fotos vom höchsten Saisonsieg der Kickers gegen den SC Freiburg II. Klicken Sie sich durch unsere Bildergalerie!

Saison 2025/26

Ergebnisse und Termine

1. Göppinger SV – Kickers (0:2/zweite WFV-Pokal-Runde), SG Barockstadt Fulda-Lehnerz – Stuttgarter Kickers 0:1, Kickers – SV Sandhausen 3:2, VfR Aalen – Kickers (0:2/dritte WFV-Pokal-Runde), Kickers – Eintracht Trier 1:1, 1. FSV Mainz 05 II – Kickers 3:0, Kickers – Kickers Offenbach 1:2, TSV Weilimdorf – Kickers (1:2/WFV-Pokal-Achtelfinale), TSV Steinbach Haiger – Kickers 0:1, Kickers – SC Freiburg II 4:0, KSV Hessen Kassel – Kickers (Samstag, 20. September, 14 Uhr), FC Bayern Alzenau – Kickers (Samstag, 27. September, 14 Uhr), Kickers – SGV Freiberg (Dienstag, 30. September, 19 Uhr). (jüf)