1 Trainer Mustafa Ünal (re., neben Flamur Berisha) ist mit dem Trainingsauftakt sehr zufrieden. Foto: Baumann/Julia Rahn

Immer noch kein weißer Rauch bei den Blauen, was die Vertragsverlängerung von Trainer Mustafa Ünal betrifft. Alle Beteiligten beim Fußball-Oberligisten Stuttgarter Kickers hüllen sich in Schweigen und wollen nach wie vor keine Wasserstandsmeldungen abgeben. Nach Informationen unserer Redaktion soll die Tendenz aber in Richtung Einigung gehen.