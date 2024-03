Nach dem 1:3 gegen Eintracht Frankfurt II kassieren die Stuttgarter Kickers bei der TSG 1899 Hoffenheim II mit 0:5 die nächste herbe Niederlage. Schon am Mittwoch (19 Uhr) geht es mit dem Heimspiel gegen die SG Barockstadt Fulda-Lehnerz weiter. Wir haben Stimmen zum Spiel.

Nico Blank (Kickers-Mittelfeldspieler): „Die Niederlage ist verdient, wenn auch um ein, zwei Tore zu hoch ausgefallen. Hoffenheim war heute einfach zu gut. Der Spielverlauf war denkbar unglücklich für uns. Wie schon gegen Eintracht Frankfurt II gehen wir mit einem Doppelschlag gegen uns in die Halbzeit und bekommen dann gleich das 0:3. Wir hatten selbst Chancen auf ein Tor, bekommen dann aber die Gegentreffer zu leicht. Da war dann die Luft raus, Hoffenheim hat es spielerisch einfach so gut gemacht. Sie haben die Qualität, den Ball laufen zu lassen. Ich möchte mich ganz herzlich bei unseren Fans bedanken. Sie haben ein richtig gutes Fingerspitzengefühl gezeigt. Nach einem 0:5 im Topspiel, uns vor dem Block so zu feiern und aufzurichten, ist nicht selbstverständlich. Sie merken, dass wir eine gute Saison spielen und alles raushauen. Gerade läuft es nicht so, aber ich bin sicher, dass wir wieder in die Spur kommen – und gemeinsam mit den Fans Siege feiern.“

Marc Stein (Kickers-Sportdirektor): „Wir müssen die Niederlage akzeptieren, auch wenn es im Moment schwer ist, wenn man das Topspiel so hoch verliert. Wir waren nicht mutig genug, haben nicht mutig genug attackiert, das verschaffte dem Gegner Räume. Wir haben die Abläufe nicht auf die Platte gebracht, die uns stark gemacht haben. Ich habe auch eine leichte Unsicherheit im Team gespürt, die ich mir aber nicht erklären kann. Wir spielen eine tolle Saison, stehen immer noch auf Platz eins, das hätte vor der Saison doch jeder unterschrieben. Wir brauchen jetzt nicht alles schwarz sehen, doch wir müssen schnell wieder unsere Tugenden auf den Platz bringen – und das nicht nur 30 Minuten in der ersten Hälfte und 30 Minuten in der zweiten Hälfte. Wir brauchen wieder Stabilität über die komplette Spielzeit. Das schaffen wir nur alle gemeinsam. Wir werden das Spiel aufarbeiten und genau hinschauen. Sehr positiv fand ich das Gespür unserer Fans nach dem Abpfiff.“

News zu den Stuttgarter Kickers Nur leise Hoffnung bei krankem Trio für Spiel gegen Fulda

Mustafa Ünal (Kickers-Trainer): „Das war ein starker Auftritt der Hoffenheimer und ein verdienter Sieg. Wir haben Tore in der 40., 44. und 47. Minute kassiert, nach diesen sieben Minuten war das Spiel durch und entschieden. Dann war es unheimlich schwer, ins Spiel zu finden. Wir haben viel investiert, aber man hat immer wieder die Qualität des Gegners gesehen, sie haben tolle Fußballer in ihren Reihen. Uns ist es nicht gelungen, an unsere Grenzen, an unseren Anschlag zu kommen. Hoffenheim hat es geschafft, unsere Fehler eiskalt zu bestrafen. Das Ergebnis ist bitter, die Niederlage tut weh, auch wegen unserer Fans, die uns grandios unterstützt haben. Jetzt müssen wir uns schnellstens sammeln mit Blick auf unser Heimspiel am Mittwoch gegen Fulda. Es ist heute noch nichts passiert. Es ist noch keiner Meister geworden, keiner hat die Meisterschaft verspielt, keiner ist abgestiegen. Gegen Fulda wollen wir über die komplette Spielzeit voll da sein – mit viel Fleiß und Zusammenhalt. Es ist gut, dass es schon am Mittwoch weitergeht, dann schleppen wir die Enttäuschung nicht so lange mit herum, andererseits ist es für die kranken Spieler schwieriger, schon wieder zurückzukommen.“

Vincent Wagner (TSG-Trainer): „Wir haben tollen Fußball gespielt. Wir haben in unserem Stadion grandiose Platzbedingungen, das macht einen großen Unterschied für uns aus. Wenn wir überall einen top Platz hätten, hätten wir einige Punkte mehr, aber das gehört in der Regionalliga auch dazu, es so anzunehmen. Schon am Dienstagabend in Aalen wird es ganz schwer für uns. Zur Wahrheit gehört auch dazu, dass bei den Stuttgarter Kickers heute drei Stammspieler gefehlt haben. Heute wurde noch nichts entschieden. Aber natürlich beschäftigen wir uns mit dem Aufstieg, sonst hätten wir die Lizenz nicht beantragt. Es wartet jedoch ein April auf uns mit knallharten Auswärtsspielen in Aalen, in Steinbach, in Fulda, in Balingen. Wir sind heute der Gewinner des Spieltags, aber das kann in einer Woche schon wieder anders aussehen, was ich nicht hoffe. Aber es ist schon Vorsicht geboten.“

Regionalliga-Spielplan

Bisherige Spiele

Kickers Offenbach – Stuttgarter Kickers 0:1, Kickers – TuS Koblenz 7:0, KSV Hessen Kassel – Kickers 2:1, Kickers – 1. FSV Mainz 05 II 4:1, TSV Steinbach Haiger – Kickers 1:3, Kickers – TSG Balingen 2:2, Kickers – VfR Aalen 0:0, Eintracht Frankfurt II – Kickers 1:0, Kickers – TSG 1899 Hoffenheim II 1:0, SG Barockstadt Fulda-Lehnerz – Kickers 0:2, Kickers – TSV Schott Mainz 3:0, Bahlinger SC – Kickers 1:1, Kickers – FSV Frankfurt 0:0, VfB Stuttgart II – Kickers 0:2, Kickers – FC-Astoria Walldorf 2:2, SGV Freiberg – Kickers 0:2, Kickers – FC 08 Homburg 2:2, Kickers – Kickers Offenbach 1:0, TuS Koblenz – Kickers 0:0, 1. FSV Mainz 05 II – Kickers 1:4, Kickers – KSV Hessen Kassel 2:1, Kickers – TSV Steinbach Haiger 4:0, TSG Balingen – Kickers 1:2, VfR Aalen – Kickers 0:0, Kickers – Eintracht Frankfurt II 1:3. TSG 1899 Hoffenheim II – Kickers 5:0.

Künftige Spiele

Kickers – SG Barockstadt Fulda-Lehnerz (Mittwoch, 3. April, 19 Uhr), TSV Schott Mainz – Kickers (Sonntag, 7. April, 14 Uhr), Kickers – Bahlinger SC (Freitag, 12. April, 19 Uhr), FSV Frankfurt – Kickers (Sonntag, 21. April, 14 Uhr), Kickers – VfB Stuttgart II (Samstag, 27. April, 14 Uhr), FC-Astoria Walldorf – Kickers (Sonntag, 5. Mai, 14 Uhr), Kickers – SGV Freiberg (Samstag, 11. Mai, 14 Uhr), FC 08 Homburg – Kickers (18. Mai, 14 Uhr).

WFV-Pokal

Viertelfinale: Kickers – SSV Ulm 1846 Fußball (Dienstag, 16. April, 19 Uhr). (jüf)