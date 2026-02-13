Stuttgarter Kickers: Spieltage 23 bis 26 fix terminiert

1 Vincent Schwab (re., neben Milan Petrovic) trifft am 7. März mit den Stuttgarter Kickers auf seinen Ex-Club TSV Steinbach Haiger. Foto: Imago

Immer wieder samstags heißt es für die Stuttgarter Kickers an den Regionalliga-Spieltagen 23 bis 26.











Link kopiert



An diesem Samstag (14.30 Uhr) bestreiten die Fußballer der Stuttgarter Kickers ihre Generalprobe mit dem Testspiel beim Bayernliga-Spitzenreiter 1. FC Nürnberg II. Am 21. Februar (14 Uhr) beginnt für die Mannschaft von Trainer Marco Wildersinn dann der Pflichtspielernst 2026 mit dem Heimspiel im Gazi-Stadion auf der Waldau gegen den 1. FSV Mainz 05 II. Eine Woche später am 28. Februar (14 Uhr) geht es für die Blauen an den Bieberer Berg zum Traditionsduell gegen Kickers Offenbach.