Stuttgarter Kickers: Spieltage 23 bis 26 fix terminiert
1
Vincent Schwab (re., neben Milan Petrovic) trifft am 7. März mit den Stuttgarter Kickers auf seinen Ex-Club TSV Steinbach Haiger. Foto: Imago

Immer wieder samstags heißt es für die Stuttgarter Kickers an den Regionalliga-Spieltagen 23 bis 26.

An diesem Samstag (14.30 Uhr) bestreiten die Fußballer der Stuttgarter Kickers ihre Generalprobe mit dem Testspiel beim Bayernliga-Spitzenreiter 1. FC Nürnberg II. Am 21. Februar (14 Uhr) beginnt für die Mannschaft von Trainer Marco Wildersinn dann der Pflichtspielernst 2026 mit dem Heimspiel im Gazi-Stadion auf der Waldau gegen den 1. FSV Mainz 05 II. Eine Woche später am 28. Februar (14 Uhr) geht es für die Blauen an den Bieberer Berg zum Traditionsduell gegen Kickers Offenbach.

 

Unsere Empfehlung für Sie

Stuttgarter Kickers: Härtetest gegen Club – so sieht die personelle Lage vor der Generalprobe aus

Stuttgarter Kickers Härtetest gegen Club – so sieht die personelle Lage vor der Generalprobe aus

Die Stuttgarter Kickers mussten in der Vorbereitung einige Verletzungen verkraften. Woran liegt das? Wie ist der aktuelle Stand? Der Trainer äußert sich zu diesen Fragen.

Nun wurden auch die darauf folgenden vier Regionalligaspiele – drei davon sind Heimspiele – zeitgenau angesetzt. Die Kickers treten dabei immer samstags um 14 Uhr an.

Spieltage 23 bis 26

23. Spieltag: Stuttgarter Kickers – TSV Steinbach Haiger (Samstag, 7. März, 14 Uhr)

24. Spieltag: SC Freiburg II – Stuttgarter Kickers (Samstag, 14. März, 14 Uhr)

25. Spieltag: Stuttgarter Kickers – KSV Hessen Kassel (Samstag, 21. März, 14 Uhr)

26. Spieltag: Stuttgarter Kickers – FC Bayern Alzenau (Samstag, 28. März, 14 Uhr)

Restliche Spieltage

27. Spieltag: SGV Freiberg – Stuttgarter Kickers (2. bis 6. April)

28. Spieltag: Stuttgarter Kickers – FSV Frankfurt (10. bis 12. April)

29. Spieltag: Bahlinger SC – Stuttgarter Kickers (17. bis 19. April)

30. Spieltag: Stuttgarter Kickers – TSG Balingen (21./22. April)

31. Spieltag: TSV Schott Mainz – Stuttgarter Kickers (24. bis 26. April)

32. Spieltag: Stuttgarter Kickers – FC 08 Homburg (1. bis 3. Mai)

33. Spieltag: FC-Astoria Walldorf – Stuttgarter Kickers (Samstag, 9. Mai, 14 Uhr)

34. Spieltag: Stuttgarter Kickers – SG Sonnenhof Großaspach (Samstag, 16. Mai, 14 Uhr)

 