1 Markus Obernosterer – hier im Spiel gegen Dorfmerkingen – traf beim Oberliga-Auftakt für die Kickers. Foto: Pressefoto Baumann/Alexander Keppler

Die Stuttgarter Kickers haben eine Niederlage zum Oberliga-Auftakt im letzten Moment verhindert. Gegen den FV Ravensburg kommen die Blauen nach einem 0:2-Rückstand und in Unterzahl zurück. Der Torjäger trifft nach Verletzungspause.

Stuttgart - Rote Karte, 0:2-Rückstand: An einen Punkt haben beim Oberliga-Auftakt der Stuttgarter Kickers während des Spiels irgendwann nur wenige geglaubt. Doch dank einer Willensleistung und Torjäger Mijo Tunjic nehmen die Blauen einen Punkt aus Ravensburg mit.

Der Sportliche Leiter Lutz Siebrecht sagt nach dem Spiel: „Nach dem 0:2 haben nicht mehr viele daran geglaubt, doch die Mannschaft hat es. Wir haben den Punkt verdient mitgenommen.“ Zuvor lief viel schief für die Mannschaft von Kickers-Trainer Ramon Gehrmann. Die Kickers-Brust war vor dem Spiel nach drei Siegen im WFV-Pokal breit, doch der FV Ravensburg zählt zu den stärksten Mannschaften in der neuen Oberliga-Saison.

In der ersten Halbzeit verwandelte FV-Stürmer Daniel Schachtschneider für die Ravensburger einen Foulelfmeter (32. Minute). Zu allem Unglück sah Kickers-Neuzugang Niklas Kolbe wegen einer Notbremse kurz nach Anpfiff der zweiten Hälfte die rote Karte. Doppeltes Pech: Den fälligen Freistoß legte sich Thomas Zimmermann zurecht und traf zur 2:0-Führung (51.).

Torjäger Mijo Tunjic wird eingewechselt

Dann bäumten sich die Kickers auf: Der formstarke Markus Obernosterer verkürzte in der 73. Minute. Torjäger Mijo Tunjic (78.) traf schlussendlich zum 2:2-Endstand. Der neue Kapitän wurde zuvor in der 67. Minute nach einer vierwöchiger Verletzungspause eingewechselt.

„Nach einem 0:2-Rückstand und einer roten Karte kann ich sehr gut mit dem Punkt leben“, resümiert Siebrecht nach dem Auftakt seiner Mannschaft.

In der Liga geht es für die Stuttgarter Kickers am Samstag, den 29. August, weiter. Zum Heimspielauftakt in der Saison kommt der FC Rielasingen-Arlen. Niklas Kolbe wird nach seiner roten Karte bei dem Spiel fehlen, die Kickers gehen davon aus, dass der Verteidiger zwei Spiele aussetzen muss. Zuvor müssen die Kickers aber unter der Woche im WFV-Pokal ran – am kommenden Mittwoch steht das Pokalachtelfinale beim Verbandsligisten TSV Essingen an.