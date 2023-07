7 Mittelfeldspieler Sinan Tekerci kam von Zweitliga-Aufsteiger SV Elversberg zu den Stuttgarter Kickers. Foto: Baumann/Julia Rahn

Sechs externe Neuzugänge hat Regionalliga-Aufsteiger Stuttgarter Kickers bisher verpflichtet. Wir stellen sie vor und schätzen ihre Chancen auf einen Stammplatz ein.









Link kopiert

Diesen Artikel teilen











Der Kader des Regionalliga-Aufsteigers Stuttgarter Kickers umfasst derzeit 28 Feldspieler und vier Torhüter. Klar ist, dass sich das Gesicht der Mannschaft noch verändern wird und Spieler vor Schließung des Transferfensters am 1. September noch ausgeliehen werden. Mögliche Kandidaten in dem Team von Trainer Mustafa Ünal sind Torwart Ramon Castellucci, Mittelfeldspieler Thorben Hohloch oder die letztjährigen U-19-Spieler Marko Pilic, Philipp Seemann, Rafael Terpsiadis. Spätestens bis zum Start des Trainingslagers am 24. Juli in Lautenbach/Schwarzwald sollen erste Entscheidungen gefallen sein.