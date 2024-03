Stuttgarter Kickers: So sieht die personelle Lage vor dem Start ins Pflichtspieljahr 2024 aus

Die Stuttgarter Kickers gehen optimistisch in ihr erstes Regionalligaspiel 2024 gegen den TSV Steinbach Haiger. Allerdings droht durch Abgänge und Verletzungen ein Engpass an U-23-Spielern, von denen vier auf dem Spielberichtsbogen stehen müssen.

Das erste Pflichtspiel nach einer fast dreimonatigen Winterpause hat immer eine besondere Bedeutung. Daran lässt auch Mustafa Ünal keine Zweifel aufkommen: „Natürlich ist es sehr wichtig, dass wir gut reinkommen“, sagt der Trainer des Fußball-Regionalligisten Stuttgarter Kickers vor dem Auftaktspiel 2024 an diesem Samstag (14 Uhr/Gazi-Stadion) gegen den TSV Steinbach Haiger.

Unterstützung für Riedinger

Die personelle Lage sieht gut aus. Neben Ersatzkeeper Maximilian Otto (Handverletzung) fehlt nur der große Pechvogel Marian Riedinger. Beim 22-Jährigen hat sich der Verdacht auf Kreuzbandriss bestätigt. Es ist bereits sein dritter am rechten Knie. Der Operations-Termin ist für Mitte März vorgesehen. „Wir werden ihn auf seinem Weg weiter begleiten und unterstützen“, versprach Sportdirektor Marc Stein. Riedingers Vertrag läuft am 30. Juni 2024 aus.

Außenverteidiger Marcel Schmidts trainierte nach überstandenen Oberschenkelproblemen am Donnerstag wieder mit der Mannschaft mit. Ob der Routinier von Beginn an rechts in der Viererkette spielt, ließ Ünal offen. Bei der Generalprobe gegen Bayern-Regionalliga-Spitzenreiter Würzburger Kickers (2:0) vertrat ihn Nico Blank. Gar nicht im Kader standen Daniel Kalajdzic und Melvin Ramusovic.

„Stelle nicht nach Namen auf“

Die Trainingseindrücke aus der Vorbereitung waren dafür entscheidend. „Ganz grundsätzlich stelle ich nicht nach Namen auf, sondern nach Leistung und unserem Matchplan. Das wird jedes mal neu entschieden“, sagt der Chefcoach auf Nachfrage. Zumindest was die Namen auf dem Spielberichtsbogen betrifft, muss Ünal aber auch die U-23-Regelung beachten. Denn von den 20 Spielern müssen mindestens vier dabei sein, die am 30. Juni vor Beginn des Spieljahres das 23. Lebensjahr noch nicht vollendet haben und die für eine DFB-Auswahlmannschaft spielberechtigt sind.

In der Winterpause haben vier Spieler die Blauen verlassen, die dieses Kriterium erfüllen: Konrad Riehle (22), Halim Eroglu, Marko Pilic und Mathis Bruns (alle 19), der aber ohnehin nur einmal in seiner kurzen Zeit in Degerloch im Kader stand. Erschwerend hinzu kommt, dass Otto (21) und Riedinger (22) verletzungsbedingt nicht zur Verfügung stehen. Aktuell fallen also nur noch folgende Spieler unter die Regelung: Torwart Leon Neaime (19) sowie die Feldspieler Jonas Kohler (19), Melvin Ramusovic (22) und David Stojak (19), der damit einen Vorteil gegenüber seinem österreichischen Stürmer-Konkurrenten Kalajdzic hat.

Micko und Borac als Alternativen

Hinzu kommen die aus der U19 nach oben gerückten David Micko und Mario Borac (beide 18). „Die beiden zeigen einer sehr gute Entwicklung. Wir haben insgesamt noch genügend gesunde U-23-Spieler im Kader“, sagt Sportdirektor Stein und sieht den drohenden Engpass in diesem Bereich gelassen. Zumal auch weitere U-19-Spieler auf den Spielberichtsbogen geschrieben werden könnten. Was zeigt, dass über die Sinnhaftigkeit der U-23-Regel zumindest diskutiert werden kann.

Unabhängig davon ist die Vorfreude bei den Kickers auf den Re-Start groß. „Das kann erneut ein tolles Jahr werden für uns. Unsere Mannschaft hat bewiesen, dass sie richtig gut sein kann, wenn sie alles abruft“, betont Stein. Genau das hat das Team am Samstag gegen Steinbach vor.

Regioinalliga-Spielplan

Bisherige Spiele

Kickers Offenbach – Stuttgarter Kickers 0:1, Kickers – TuS Koblenz 7:0, KSV Hessen Kassel – Kickers 2:1, Kickers – 1. FSV Mainz 05 II 4:1, TSV Steinbach Haiger – Kickers 1:3, Kickers – TSG Balingen 2:2, Kickers – VfR Aalen 0:0, Eintracht Frankfurt II – Kickers 1:0, Kickers – TSG 1899 Hoffenheim II 1:0, SG Barockstadt Fulda-Lehnerz – Kickers 0:2, Kickers – TSV Schott Mainz 3:0, Bahlinger SC – Kickers 1:1, Kickers – FSV Frankfurt 0:0, VfB Stuttgart II – Kickers 0:2, Kickers – FC Astoria Walldorf 2:2, SGV Freiberg – Kickers 0:2, Kickers – FC 08 Homburg 2:2, Kickers – Kickers Offenbach 1:0, TuS Koblenz – Kickers 0:0, 1. FSV Mainz 05 II – Kickers 1:4, Kickers – KSV Hessen Kassel 2:1.

Künftige Spiele

Kickers – TSV Steinbach Haiger (Samstag, 2. März, 14 Uhr), TSG Balingen – Kickers (Samstag, 9. März, 14 Uhr), VfR Aalen – Kickers (Freitag, 15. März, 19 Uhr), Kickers – Eintracht Frankfurt II (Samstag, 23. März, 14 Uhr), TSG 1899 Hoffenheim II – Kickers (30./31. März), Kickers – SG Barockstadt Fulda-Lehnerz (2./3. April), TSV Schott Mainz – Kickers (5. bis 7. April), Kickers- Bahlinger SC (12. bis 14. April), FSV Frankfurt – Kickers (20./21. April), Kickers – VfB Stuttgart II (26. bis 28. April), FC-Astoria Walldorf – Kickers (3. bis 5. Mai), Kickers – SGV Freiberg (11. Mai), FC 08 Homburg – Kickers (18. Mai). (jüf)