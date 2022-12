1 Ab 10. Januar bittet Trainer Mustafa Ünal die Kickers-Spieler wieder zum Training. Foto: Baumann/Hansjürgen Britsch

Am 10. Januar startet Fußball-Oberligist Stuttgarter Kickers mit der Vorbereitung auf die restlichen 14 Saisonspiele. Dabei sind auch fünf Testspiele geplant. Wir präsentieren den Winterfahrplan der Blauen.















Am 3. Dezember schloss Oberliga-Spitzenreiter Stuttgarter Kickers das Fußballjahr 2022 mit einem 3:0-Heimsieg gegen den FSV 08 Bietigheim-Bissingen erfolgreich ab. „Wir hoffen, die Jungs können die gut vier Wochen nutzen, um ordentlich abzuschalten und zur Ruhe kommen, auch, wenn sie natürlich kleine Aufgaben bekommen haben“, sagte Sportdirektor Marc Stein.

Am 10. Januar bittet Trainer Mustafa Ünal die Mannschaft zum ersten Training im neuen Jahr in den ADM-Sportpark. Bisher wurden fünf Testspiele vereinbart. „Wir haben interessante Gegner. Mit der TSG Balingen zuhause und dem FC 08 Homburg im Trainingslager treffen wir auf zwei Top-Regionalligisten und können uns so gut messen“, so Stein weiter. Aber auch die Partien gegen das Verbandsliga-Spitzenteam FC Normannia Gmünd, zwei Tage vor der Abreise ins Trainingslager in die Türkei (10. bis 17. Februar), und die Punktspiel-Generalprobe am 25. Februar gegen Bayern-Regionalligist FC Ingolstadt II versprechen gute Tests zu werden.

Die Kickers gehen mit sieben Punkten und der um 45 Treffer besseren Tordifferenz gegenüber dem schärfsten Verfolger SG Sonnenhof Großaspach ins neue Jahr. „Wir haben uns eine super Ausgangslage geschaffen und einen guten Plan erstellt, wie wir in die Runde im März starten können. Auch mit dem Trainingslager sind gute Möglichkeiten gegeben, um dort am Feinschliff und Details zu arbeiten“, teilte Stein mit.

Auch die U19 und die U17 werden ins Trainingslager in die Türkei fliegen, einige Tage überschneiden sich dabei mit dem Aufenthalt der Oberligamannschaft. Die Verzahnung zwischen erster Mannschaft und Jugend soll damit unterstrichen werden.

Winterfahrplan 2023

Trainingsauftakt am Dienstag, 10. Januar (11 Uhr), im ADM-Sportpark.

Testspiel am Samstag, 28. Januar (12.30 Uhr), beim FC Astoria Walldorf (Regionalliga).

Testspiel am Samstag, 4. Februar (13 Uhr), gegen die TSG Balingen (Regionalliga) 2023 beim SV Eintracht Stuttgart (Guts-Muths-Weg 6, 70597 Stuttgart).

Testspiel am Mittwoch, 8. Februar (19 Uhr), gegen Normannia Gmünd (Verbandsliga) beim SV Hoffeld (Bopseräcker 2, 70597 Stuttgart).

Trainingslager vom 10. bis 17. Februar in der Türkei mit einem noch nicht terminierten Testspiel gegen den FC 08 Homburg (Regionalliga).

Testspiel am Samstag, 25. Februar (15 Uhr), gegen den FC Ingolstadt II (Regionalliga) im Gazi-Stadion auf der Waldau.

Erstes Oberligaspiel 2023 am Samstag, 4. März (14 Uhr), bei der TSG Backnang.

Erstes Oberliga-Heimspiel 2023 am Samstag, 11. März (14 Uhr), gegen den 1. CfR Pforzheim.