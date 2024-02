Stuttgarter Kickers: So sehen Ex-Blaue die Chancen für den Aufstieg

So sehen Ex-Blaue die Chancen für den Aufstieg

9 Der ehemalige Sportliche Leiter der Kickers, Martin Braun (re., im Gespräch mit SVK-Torwarttrainer Ümit Sahin), ist von der Stabilität der Blauen im bisherigen Saisonverlauf beeindruckt. Foto: imago/Eibner

Die Stuttgarter Kickers starten mit einem Vier-Punkte-Polster in die restlichen 13 Regionalligaspiele. Wir haben uns bei ehemaligen Blauen umgehört, wie sie die Chancen für einen Durchmarsch in die dritte Liga sehen und auf was es dabei ankommt.











21 Spieltage in der Fußball-Regionalliga sind vorüber. 13 stehen noch inklusive des letzten Spieltags am 18. Mai auf dem Programm. Die Stuttgarter Kickers starten an diesem Samstag (14 Uhr/Gazi-Stadion) gegen den Tabellenachten TSV Steinbach Haiger mit einem Vier-Punkte-Polster auf Verfolger TSG 1899 Hoffenheim II ins Pflichtspieljahr 2024. Immerhin sechs Punkte beträgt der Vorsprung des Spitzenreiters bereits auf den FC 08 Homburg, sieben sind es auf die SG Barockstadt Fulda-Lehnerz und den SGV Freiberg.